El Real Madrid pasa por encima del Lleida y es más líder de la Liga Endesa

El Real Madrid pasa por encima del Hiopos Lleida y aumenta su diferencia en el liderato de la Liga Endesa, donde sigue sin tener prácticamente rival, con un balance de 20 victorias y sólo dos derrotas. Sin Feliz, Deck y Tavares, a los que Scariolo dio descanso ante los catalanes, el conjunto blanco se impuso por un cómodo 95-78 en un choque que prácticamente llegó resuelto al descanso. Theo Maledon fue el máximo anotador, con 18 puntos.

El Movistar Arena acogía un nuevo encuentro del líder de la ACB, en busca de ampliar la ventaja respecto a su más inmediato perseguidor, el Valencia Basket, que vuelve a caer tras el duelo entre ambos en Euroliga. La derrota taronja ante el Tenerife daba la opción a los blancos de ponerse cuatro partidos por encima de los valencianos. Y así fue.

Desde el comienzo, los madridistas trataron de resolver el encuentro por la vía rápida. Tras unos primeros 10 minutos de máxima igualdad, el conjunto blanco se desató en el segundo acto. Los locales firmaron un parcial de 31-9 con el que dejaron el encuentro visto para sentencia al descanso. Se fueron con un 47-26 a vestuarios, manteniendo sus rentas en la segunda mitad, donde el Lleida sí que reaccionó en el apartado ofensivo, logrando maquillar el resultado al final del encuentro y dejando la diferencia en 17 puntos.

El Real Madrid estuvo liderado ante el Lleida por un Maledon que logró firmar 18 puntos, aunque no se puede pasar por alto el encuentro completado por Lyles, Procida y Almansa. Tampoco el de Okeke, principal protagonista al descanso junto al jugador francés, con ocho puntos tras los primeros 20 minutos que lanzaron a los de Scariolo al triunfo.

En el tercer cuarto, con el partido prácticamente resuelto, se soltaron los catalanes. Sanz, Krutwing y Goloman empezaron a aparecer por el aro madridista, mientras que los blancos no se quedaban atrás, con Okeke o Procida. Lejos de bajar la intensidad, el conjunto blanco se manejó a la perfección hasta el final, con Lyles cerrando un doble-doble, con 12 puntos y 11 rebotes, mientras que Okeke se quedó a un rebote de lograrlo.