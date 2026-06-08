Aquí manda Mourinho: «Se acabaron los intocables»

José Mourinho aterriza en el Real Madrid con algo que muy pocos entrenadores han tenido en los últimos años en la casa blanca: autoridad absoluta. El técnico portugués regresa al Santiago Bernabéu con el respaldo total de Florentino Pérez y de la cúpula del club. El mensaje que ha recibido desde Valdebebas es claro: tendrá libertad para tomar cualquier decisión que considere necesaria, independientemente del nombre del futbolista afectado.

El objetivo es evitar situaciones que el club ha vivido recientemente. Tanto Xabi Alonso como Arbeloa se encontraron en diferentes momentos con dificultades para imponer determinados criterios dentro del vestuario. El primero, especialmente en la gestión de Vinicius. El segundo, en algunos episodios relacionados con Mbappé. En el club consideran que determinados jugadores han acumulado demasiado peso específico y quieren recuperar una estructura más jerárquica.

También existe la intención de cerrar definitivamente la puerta a episodios que han generado malestar interno durante las últimas temporadas, incluyendo enfrentamientos y tensiones entre algunos integrantes de la plantilla. Por eso la llegada de Mourinho supone mucho más que un cambio de entrenador. Supone un cambio de modelo. Se acabaron los intocables

La principal consecuencia de esta nueva etapa es evidente: nadie tendrá garantizado el puesto por decreto. Mourinho ha dejado claro desde el primer momento que solo jugarán los futbolistas que mejor se adapten a lo que necesita el equipo en cada partido. Una filosofía que afecta a toda la plantilla, incluidas las grandes estrellas.

Vinicius, Bellingham y Mbappé entran de lleno en este escenario. Aunque es el brasileño quien afronta un cambio más profundo en su situación dentro del vestuario y sobre el terreno de juego. El portugués no entiende de jerarquías construidas por el ruido exterior. Entiende de rendimiento, compromiso y comportamiento competitivo. Y quien no cumpla esos requisitos, jugará menos.

Un equipo agresivo, pero equilibrado

La llegada de Mourinho también implica una transformación futbolística. Durante años se ha intentado asociar al portugués con un modelo exclusivamente defensivo. Sin embargo, sus mejores equipos siempre se caracterizaron por otra cosa: agresividad, intensidad y capacidad para castigar cualquier error del rival.

A Mourinho le gustan los equipos verticales, capaces de atacar rápido y de llegar al área contraria en pocos toques. Equipos que juegan con ritmo alto y que convierten cada recuperación en una amenaza. Pero existe una condición que nunca negocia. El equilibrio.

Ningún equipo de Mourinho ha funcionado sin una estructura sólida detrás. El orden colectivo, la disciplina táctica y el compromiso defensivo forman parte de su ADN como entrenador.

No es casualidad que sus dos primeras peticiones hayan sido Konaté y Dumfries. El portugués quiere construir primero una base fiable y, a partir de ahí, explotar todo el talento ofensivo que tiene a su disposición.