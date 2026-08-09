El Real Madrid más vendedor de la historia

El mercado de fichajes de verano 2026/27 no sólo está siendo prolífico en cuanto a los fichajes en el Real Madrid. Además de las seis incorporaciones que ha cerrado el club merengue, desde Valdebebas están completando un verano histórico en cuanto a la venta de futbolistas. A falta de cuatro semanas para el cierre del mercado de fichajes, el equipo de la capital española ya ha superado con creces su mercado estival con mayores ingresos por traspasos.

La cifra total de ventas roza ya los 200 millones de euros, una cifra que podría alcanzar y superar en los próximos días si se concretan algunos de los movimientos pendientes. ‘La Fábrica’ se ha convertido en la única fuente de ingresos del Real Madrid en este mercado de fichajes.

Todas las salidas que han repercutido en ingresos económicos para el club han sido de futbolistas con pasado en su cantera. De hecho, el podio de mayores ventas del Real Madrid en este mercado lo copan tres futbolistas de la misma generación de canteranos: Nico Paz (2004), Gonzalo García (2004) y Víctor Muñoz (2003).

El primer lugar lo ocupa Nico Paz, con el 50% de sus derechos traspasados al Como a cambio de 60 millones de euros. El conjunto madridista, además, mantiene una cláusula de recompra de 80 millones por el hispano-argentino. El Real Madrid también mantiene cierto control sobre el futuro de su segunda mayor venta en este mercado. El traspaso de Gonzalo García al Fulham se cerró este lunes en 40 millones de euros por el 70% del jugador. También pondrá rumbo a Londres, junto a Álvaro Arbeloa, un César Palacios que suma 10 millones de euros más en la cuenta del Real Madrid este verano.

El podio de ventas de canteranos -y de futbolistas del Real Madrid en general- lo completa Víctor Muñoz. El internacional español deslumbró en Osasuna la pasada temporada y llamó la atención del Liverpool, que pagó por él 40 millones de euros que se han repartido entre navarros y madrileños a partes iguales.

La salida de Víctor Muñoz sí ha supuesto perder el control sobre su futuro en el mercado. Misma situación que con las ventas de Mario Gila (Milan, 15 millones), Álvaro Rodríguez (Bournemouth, 12,5 millones) o Álex Jiménez; recomprado por el Bournemouth a cambio de 12,5 millones de euros el pasado mes de febrero y traspasado a la Fiorentina en este mercado.

Tres futbolistas que ya no estaban en el ‘radar’ del Real Madrid, pero que han contribuido a las arcas del club en su verano más lucrativo en ventas. La ya famosa fórmula de venta del 50% de los derechos de los canteranos más prometedores de ‘La Fábrica’ sí se ha empleado, además de en las ya citadas de Gonzalo, Nico Paz y Palacios, en las salidas de Víctor Valdepeñas (Fiorentina, 8 millones), Fran García (Betis, 4 millones), Fran González (Sevilla, 3 millones) y Mario Martín (Getafe, 3,5 millones). Salvo Gonzalo y Fran García, ninguno de estos futbolistas ha llegado a pertenecer a la plantilla del primer equipo

El Real Madrid supera su antiguo récord… y quiere más

Los 189 millones de euros que ha acumulado el Real Madrid en traspasos de sus futbolistas este verano suponen una cifra notablemente mayor al anterior tope de ingresos en Chamartín. El anterior récord data de 2019. Un verano en el que salieron futbolistas como Marcos Llorente, Mateo Kovacic o Theo Hernández por un total de 136,5 millones de euros. Un año antes, el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus por 112 millones, junto a la venta de varios canteranos, reportó unos ingresos de 136,1 millones de euros al Real Madrid.

Al club merengue aún le quedan cerca de cuatro semanas de mercado por delante para mejorar aún más su cifra récord de ventas y alcanzar los 200 millones de euros. Los próximos en sumarse a esta lista podrían ser el delantero Jacobo Ortega, al que pretende el Estrasburgo; Sergio Arribas, que suena para el fútbol portugués; Manuel Ángel, con varios equipos de Primera interesados, o Thiago Pitarch, que podría reencontrarse con Gonzalo García y César Palacios en el Fulham de Álvaro Arbeloa.