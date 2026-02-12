Al Real Madrid le cae una millonada del fichaje de Álex Jiménez por el Bournemouth

El Real Madrid se ha llevado un pellizco del fichaje de Álex Jiménez por el Bournemouth. El internacional sub-21 con España llegó este verano al conjunto inglés en calidad de cedido, con previo pago de 1,5 millones de euros, y en poco tiempo se ha convertido en una pieza fundamental para Andoni Iraola. Tanto es así que el cuadro británico ha decidido ejercer su opción de compra para quedárselo en propiedad.
Álex Jiménez fue vendido al Milan por cinco millones en 2024, pero el Madrid se guardó un 50% de una futura venta. En septiembre de 2025, el club italiano le cedió al Bournemouth con opción de compra de 20 millones más 5 en variables, y una cláusula que indicaba que tenía que jugar, al menos, 18 partidos. Ese requisito ya se ha cumplido. El lateral derecho acumula 22 partidos en la Premier League y uno en la FA Cup, para 23 en total.
Eso ha sido más que suficiente para que el Bournemouth decidiera ejecutar la opción de compra. Iraola está encantado con el canterano del Madrid, que se ha convertido en una pieza fundamental en sus esquemas. Por eso el club ha decidido abonar los 20 millones de euros más cinco en variables, y quedarse con el internacional sub-21 español en propiedad.
«El AFC Bournemouth puede confirmar que Alex Jiménez ha completado un traslado permanente al club, habiendo cumplido el umbral de apariencia requerido para activar la cláusula de transferencia luego de un préstamo inicial», reza el comunicado de los cherries.
De esos 20 millones más cinco en variables, el Real Madrid se llevaría un 50%. Es decir, casi 13 kilos caerán en las arcas del club blanco como consecuencia de esta operación. Una cantidad caída del cielo, fruto del buen rendimiento de Álex Jiménez. De la mano de Iraola, el lateral derecho formado en La Fábrica se ha asentado en el once titular y ha provocado que su club de formación reciba un pellizco gracias a ello.
Comunicado del Bournemouth
El joven de 20 años, que se unió a los Cherries antes de la temporada actual, ahora ha participado en más de la mitad de los partidos competitivos del club, lo que activa los términos que aseguran su futuro hasta 2031 en la costa sur.
Jiménez, procedente del AC Milan tras pasar por la prestigiosa academia del Real Madrid, ha dejado una fuerte impresión durante su paso por el Vitality Stadium, convirtiéndose en una presencia habitual y ganando reconocimiento semanalmente.
El lateral ganó el premio al Jugador del Mes del club en diciembre, además de ganar el premio al Hombre del Partido de Sky Sports en el empate 1-1 con Brighton el mes pasado.
Habiendo disputado 22 partidos en todas las competiciones, y marcando su primer gol en la Premier League contra el Liverpool, Jiménez ha dejado una gran impresión vistiendo el rojo y negro.