Sin líderes en el vestuario del Real Madrid

La crisis de resultados y de juego que atraviesa el club blanco en los últimos tiempos no responde únicamente a una cuestión de pizarra o de estado físico; existe un problema de fondo mucho más profundo y preocupante: la alarmante escasez de líderes en el vestuario del Real Madrid. Tras la salida paulatina de los grandes referentes que sostuvieron al equipo durante la época de las cuatro de cinco Champions, el proceso de sucesión natural que todos esperábamos ha fallado. El equipo se ha llenado de talento y juventud, pero ha quedado huérfano de esos «padres de familia» capaces de enderezar el rumbo en los momentos de tempestad.

Durante años, el Real Madrid presumió de una jerarquía envidiable. Contaba con líderes de distinta naturaleza: el liderazgo arrollador de Cristiano Ronaldo, la presencia imponente de Sergio Ramos, el ejemplo silencioso de Toni Kroos o la competitividad inagotable de Luka Modric. Eran figuras que no solo ganaban partidos, sino que creaban cultura dentro del club. Existía una autoexigencia tal que cualquier derrota se vivía como un drama absoluto. Sin embargo, tras la marcha de estos pesos pesados, la transición hacia los jóvenes —los Valverde, Vinicius o Rodrygo— no se ha traducido en la asunción de esa misma responsabilidad jerárquica.

Es innegable que Vinicius es un futbolista diferencial, un fuera de serie en el campo, pero cabe preguntarse si realmente ejerce como ese líder que inspira a los demás o que da la cara en los momentos de máxima tensión. Lo mismo ocurre con nombres como Camavinga, quien a pesar de llevar ya varias temporadas en la élite, no proyecta esa autoridad necesaria. Incluso con Fede Valverde, jugador con el que el madridismo se identifica por su entrega y pundonor, cuesta ver ese perfil de mando que antes ostentaban figuras como Casemiro o Xabi Alonso. La sensación que traslada el vestuario actual es de una excesiva juventud y, quizás, una falta de aterrizaje real en lo que significa la exigencia diaria de este club.

Incluso la llegada de Kylian Mbappé deja dudas en este sentido. Si bien su calidad es indiscutible y sus intervenciones públicas son impecables, todavía no ha demostrado tener ese ascendente interno para espolear a un compañero o pegar un grito a tiempo cuando el equipo se desconecta. Hoy, los focos de liderazgo real se reducen a muy pocos nombres: Thibaut Courtois, cuya influencia es vital aunque limitada por su posición en la portería; Antonio Rüdiger, un hombre adulto con personalidad para elevar la cultura del grupo; y Dani Carvajal. Fuera de ellos, el panorama es de una preocupante orfandad.

Traer líderes al Real Madrid

Ante esta realidad, el Real Madrid debe plantearse seriamente si su política de fichajes, centrada casi exclusivamente en el talento joven, necesita un ajuste de rumbo. Es posible que el club deba volver a mirar al mercado en busca de jugadores con una madurez ya contrastada, futbolistas de 26 o 27 años que ya sean líderes naturales en sus actuales entornos. El ejemplo de Modric o Xabi Alonso, que llegaron en plena plenitud profesional, debe servir de guía. No se trata solo de configurar una plantilla con los mejores cromos, sino de asegurar que el vestuario tenga la estructura humana necesaria para soportar la presión de la camiseta blanca.

La falta de líderes es, probablemente, una cuestión generacional que afecta al fútbol moderno, donde resulta más difícil exigir y apretar a los jóvenes, pero en el Real Madrid esa carencia es un lujo que no se puede permitir. Si el club quiere volver a ser ese equipo temible y competitivo en todas las facetas, necesita recuperar urgentemente la figura del líder, ese que entiende que en Chamartín ganar es una obligación y perder, un fracaso inaceptable.