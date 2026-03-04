Los Atlanta Falcons, emocionados por jugar en el Bernabéu: «Es un sueño hecho realidad»

Bijan Robinson, estrella de los Atlanta Falcons, equipo que jugará de local en el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu en este 2026, y finalista al Offensive Player of the Year en 2025, atendió a la prensa española para analizar su llegada a uno de los «estadios más icónicos» del mundo. La estrella del equipo de Georgia reconoció que «es un sueño hecho realidad» jugar en el coliseo madridista.

«Estoy muy emocionado de estar allí y sé que el equipo también lo está. Se cómo de grande es el Madrid. Es uno de mis equipos favoritos el Real Madrid. Tengo muchas ganas de jugar ahí», comenzó diciendo el jugador de los Falcons antes de afirmar que el Santiago Bernabéu «es uno de los grandes estadios del mundo». «Será insuperable, y además podremos jugar en uno de los estadios más grandes del mundo. Espero que todos los aficionados de Madrid, e incluso de otros lugares, vengan, vean el partido y disfruten. Va a ser muy emocionante, pero sí, sé que los aficionados estarán en lo más alto. Jugaré frente a ellos y, si Dios quiere, daré un espectáculo», aseguró.

Robinson está «súper emocionado» por poder venir a España a visitar a su amigo Vinicius y siente curiosidad por probar la comida española: «Estoy súper emocionado. Estoy intentando probar nuevas comidas en diferentes lugares a los que viajo y ya he oído que la comida es increíble, así que tengo muchas ganas de experimentarlo. Estoy muy emocionado de estar allí y, obviamente, me gustaría visitar a mi amigo Vini que juega en el Real Madrid. Estoy emocionado de que viva no muy lejos de allí. Quiero ver cómo vive en la ciudad. De hecho, yo quería visitar España de vacaciones en algún momento, así que poder ir allí a jugar es incluso mejor».

Sobre el Real Madrid y el Santiago Bernabéu, Bijan Robinson, una de las estrellas de la NFL, comentó: «Estar en ese estadio, como ya dije antes, es tan icónico. Hay tantas leyendas que jugaron allí y que representaron los partidos más legendarios. Ronaldo es mi deportista favorito, no solo por el fútbol, también por cómo se maneja fuera del fútbol y cómo trata a su familia. Jugar en ese estadio va a ser muy especial». «Para nosotros vivir esa experiencia en uno de los estadios más grandes del mundo va a ser algo único», agregó.

También explicó que irá a ver a la selección española en Atlanta en el Mundial: «Sí, sí. Iré a verlos». Los de Luis de la Fuente disputarán los dos primeros partidos del campeonato mundialista en el estadio de los Atlanta Falcons, y Bijan Robinson, que desveló que su pasión por el fútbol comenzó jungado «al FIFA», no se perderá el debut de la campeona de Europa.

Preguntado por si es un sueño hecho realidad jugar en el Santiago Bernabéu, la estrella de los Atlanta Falcons dijo: «Sí. Por supuesto. Queremos experimentar el nuevo estadio, vivir momentos nuevos, y creo que tanto los chicos como yo lo disfrutaremos mucho. No sé si muchos de ellos son aficionados al fútbol. Si no, les diré que este es uno de los estadios más emblemáticos en los que jugarán en su carrera. Que disfruten el momento, disfruten el ambiente y lo que conlleva. Y, además de disfrutar el momento, creo que hay que salir y jugar con todas nuestras fuerzas en un campo como ese, en un estadio como ese, para que podamos sentir también la energía de la afición. Estoy muy emocionado. Sé que ellos también lo están y será un momento divertido cuando podamos jugar aquí».