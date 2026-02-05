Rafa de los Santos: «Volver al Bernabéu es un premio que nos hace mucha ilusión»

Rafa de los Santos, director de NFL España, atendió a OKDIARIO después de que se anunciara el regreso de la liga al Santiago Bernabéu en los próximos dos años. Además, también habló de la Super Bowl que se disputa este domingo entre Patriots y Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Aunque Madrid será una de las siete ciudades a nivel global elegidas para celebrar la NFL Watch Party, junto a Río de Janeiro (Brasil), Manchester (Reino Unido), Berlín (Alemania), Ciudad de México (México), Toronto (Canadá) y Brisbane (Australia).

La mejor liga de fútbol americano del mundo volverá al Bernabéu los próximos dos años tras firmar un contrato multianual con Madrid. De los Santos asegura a este periódico que desde la NFL que «volver al Bernabéu es un premio que nos hace mucha ilusión». El director de NFL España también destaca que los equipos que jugarán en 2026 y la fecha del encuentro se desvelarán en primavera. Eso sí, este año jugará de local un equipo de la Conferencia Nacional.

Pregunta: Lo primero de todo tenemos que hablar de la gran noticia: la NFL volverá al Bernabéu en 2026 y 2027. Gran noticia para todos, para NFL y para España.

Respuesta: Sí. Desde luego que estamos muy contentos porque después del partido del año pasado que del que salimos muy contentos, volver este año es un premio que nos hace mucha ilusión.

P: ¿Cómo y cuándo se gesta este acuerdo multianual?

R: Pues es verdad que después del partido que tuvimos en noviembre, enseguida empezamos a valorar la posibilidad de volver. Como sabes, el comisionado se fue encantado tanto con la ciudad como con el estadio, como fue toda la semana y el partido en sí. Y enseguida tuvimos claro que queríamos volver y poco a poco empezamos a hablar con los diferentes stakeholders y conseguimos empezar el camino de renovar esa presencia para el 2026.

P: ¿Cuándo se cierra el acuerdo?

R: Pues en los últimos días en verdad hemos hecho el anuncio, hemos buscado el mejor momento para hacerlo en todos los sentidos. Las semanas han sido complicadas, pero en los últimos días sí.

P: ¿Quién tenía más ganas de volver al Bernabéu, la NFL el Real Madrid, el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid?

R: Pues yo creo que es en parte el secreto de que todo esto se haya dado así de bien, porque todos teníamos muchas ganas.

P: ¿Qué le dijeron los mandamases de la NFL en Estados Unidos después del éxito del partido de noviembre?

R: Pues yo creo que quedaron muy encantados con la ciudad. Verdaderamente la ciudad les llamó la atención muchísimo, la vida, socialmente, las infraestructuras… Todos los edificios de la zona de Madrid, el estadio, que fue espectacular como estaba decorado, el ambiente que se vivió durante todo el partido y el ambiente que se construyó alrededor de toda la semana. Y yo creo que fue un poco toda la combinación de esas cosas las que les hizo terminar la semana encantados. Casi ni prestaron atención que no hubo sol.

P: ¿Se esperaban ese gran recibimiento a la NFL por parte del público español?

R: Pues yo creo que no había una idea predeterminada. Sí que sabían y por eso también España es uno de los de los mercados más estratégicos que efectivamente, cuando se trata de deporte y cuando se trata de deportes de equipo, pues España siempre ocupa un lugar preferencial. Pero no tenían una idea de cómo podía ser. Y es cierto que como la gente se involucró como siguió desde el principio, como participó en todos los eventos de la semana, la ciudad en todas las partes de la ciudad, había algo que representaba la NFL o algo que representaba a los equipos. Y como la gente se fundió en esa semana con la NFL y todos los eventos que teníamos, yo creo que les llamó la atención.

P: ¿Qué supone para la NFL volver a Madrid y qué supone para Madrid el regreso de la NFL? Tanto a nivel deportivo como económico

R: Bueno, yo creo que para la NFL encaja perfectamente en la estrategia de internacionalización que tiene la liga, de tener presencia en el mercado internacional y tener presencia en un mercado como el español, que para ellos es muy importante, visto desde el lado de Estados Unidos y para nosotros, visto desde el lado de Europa, es un mercado muy importante también. Y luego, por otro lado, para la ciudad, supongo que tener un evento de estas características con capacidad de atraer tanta audiencia, con capacidad de generar tantos impactos en mercados tan potentes como es el americano y en definitiva, tener a Madrid como una referencia desde el punto de vista de entretenimiento y del deporte también es un aliciente increíble.

P: ¿Por qué el Bernabéu? ¿Qué tiene de especial este estadio?

R: Bueno, el Bernabéu es un estadio muy especial por muchos motivos. Es es icónico, es la atmósfera que se respira cuando estás en el estadio, es un poco la visión esa que tienes cuando ves todo desde una visión global. Y la capacidad que han demostrado tener para albergar un evento de estas características nos ha animado mucho a repetir.

P: ¿La idea de la NFL es convertir a Madrid en el nuevo Londres y asentar una base de partidos internacionales aquí durante muchos años? Más allá del 2027, cuando venza este contrato.

R: Bueno, nosotros sin duda tenemos en el horizonte los años de contrato que tenemos firmados ahora 2026, 2027. Y el foco, como muchas veces he contado, siempre es el siguiente partido, que es el de 2026. El mercado estratégico que supone España para la NFL está ahí y nosotros sabemos que en el futuro vamos a tener presencia aquí, pero de momento nos focalizamos en el 2026, 2027.

P: ¿Se ha pensado en la posibilidad de que Madrid acoja más de un partido por año?

R: Bueno, en Londres es verdad que ellos llevan con los partidos internacionales, creo que el primero que se jugó fue en el año 2007, y tiene un recorrido y tiene un histórico en el que nosotros lo tenemos un poco en el rabillo del ojo, pero nos fijamos en 2026, 2027, donde vamos a jugar un partido por temporada.

P: ¿Cree que se podría comparar los partidos internacionales de la NFL a llevar un partido de la Liga fuera de España o no es lo mismo?

R: Bueno, te refieres a que llevamos más tiempo desde la NFL haciéndolo. Yo creo que es una estrategia que tiene todo el sentido al final. Tú tienes un producto que tiene una potencia en el mercado local y lo que quieres es llevarlo al mercado internacional. Y una muy buena solución es hacer estos partidos internacionales. Desde la NFL es algo que llevamos haciendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. El primer partido internacional oficial que se jugó fue en el año 2005 y no es algo que a día de hoy no hayamos llegado después de un proceso de aprendizaje, de ver cómo hay que organizarlo, de ver qué es, cómo hay que gestionar con los equipos, etc. Entonces yo pienso que tiene mucho sentido y tiene mucho sentido tener un tiempo de desarrollo y un tiempo de crecimiento y de entender muy bien cómo funciona el mercado internacional.

P: Respecto a la fecha del partido de 2026, ¿será a finales de año como en 2025 o qué fechas se barajan desde la NFL?

R: Ya sabes que la liga comienza en septiembre y va a terminar ahora con la Superbowl. La fase regular termina antes, obviamente. Es algo que en primavera determinaremos porque es cuando se definen los calendarios y se definen todo ese tipo de cosas.

P: Todavía no se conocen los equipos que estarán en el NFL Madrid Game 2026, pero ¿quién actuará como local esta vez?

R: La manera en la que eso se determina, sabes que la liga tiene dos conferencias. Este año actuará de local un equipo de la Conferencia Nacional, pero no sabemos qué equipo será y a partir de ahí, en primavera, como te decía antes, es cuando conoceremos el detalle de la fecha y de los equipos.

P: ¿Cómo se decide qué equipo actúa como local en un partido internacional? ¿En qué se basa la NFL para escoger a uno u a otro?

R: Es un sistema que como te digo, es rotatorio. Cada año una de las conferencias es la designada para jugar estos partidos internacionales y evidentemente tienen un oponente. Este año será la Conferencia Nacional, pero no tiene que ver con que los clubs que tienen representación en España, que en nuestro caso son tres: son Dolphins, Chicago Bears y Kansas City Chiefs, vaya a ser uno de ellos. No necesariamente.

P: Después del éxito del partido de noviembre, el listón está muy alto, ¿cree que se puede superar?

R: Pues hombre, esa es la intención que tenemos, la de superar. Es verdad que el partido de noviembre fue espectacular y fue un evento que todo el mundo disfrutó mucho, pero también nosotros desde la liga hemos hecho nuestro análisis y sabemos aquellas cositas que seguro que podemos mejorar de cara al próximo partido.

P: ¿Cuándo se sabrán los equipos?

R: Es el calendario, que se define en primavera. Y cuando tengamos el calendario es un poco cuando se empiezan a valorar ese tipo de situaciones.

P: Esta semana se enfrentan Patriots y Seahawks en la Super Bowl. Ya se dio este partido en 2015, donde Tom Brady estuvo estelar. ¿Cree que los Seahawks pueden tomarse la revancha?

R: Pues ya lo veremos. Las finales ya sabes cómo son, que nunca sabe uno lo que puede pasar. Es verdad que si tú ves cómo han jugado cada uno, incluso en el partido previo, da la sensación de que los Seahawks están un pasito por encima. Pero una final, ya sabes lo que dicen de las finales, que se tienen que jugar, que puede pasar cualquier cosa.

P: ¿Qué planes tiene por San Francisco? ¿Muchas reuniones?

R: Tengo la agenda completa desde prácticamente el momento en el que aterrizo hasta el momento en el que despegó de allí. Vuelvo el lunes y sé que estoy todo el rato con eventos y con reuniones.

P: ¿Tenemos que estar pendientes de algún anuncio esta semana por si acaso o ya hemos tenido suficientes por ahora?

R: Yo creo que por ahora lo que hay que tener el foco puesto es en el partido de la Super Bowl.

P: ¿Qué mensaje le mandaría a los aficionados para que acudan al NFL Madrid Game 2026?

R: Pues que si estuvieron en el año 2025 saben que tienen que estar en el año 2026 y si no estuvieron pues ya saben que no se lo pueden perder este año.