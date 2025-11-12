Rafael de los Santos: «El Bernabéu es el escenario perfecto para el primer partido de la NFL»

Rafael de los Santos, Director de NFL en España, ha atendido en exclusiva a OKDIARIO justo antes de que se dispute el histórico encuentro entre los Miami Dolphins y Washington Commanders en el Santiago Bernabéu. El recién nombrado director analiza lo que supone para NFL y para España este primer partido internacional en Madrid. Asegura que «es un honor» para ellos jugar en el Santiago Bernabéu, y que es el escenario «perfecto» para acoger «este primer partido que pretende ser historia de la NFL».

Pregunta.- Enhorabuena por su cargo. ¿Qué supone para usted ser Director de NFL España a escasos meses del gran partido?

Respuesta.- Yo estoy encantado de ser parte del equipo. Como decía nuestro jefe internacional antes, me he sentido muy bien acogido y la bienvenida ha sido excelente. Y ya en este mes me siento parte de la familia.

P.- ¿Cómo surge todo el tema NFL? ¿Quién contacta con quién? ¿Es la NFL quien llama al Real Madrid o es Madrid quien contacta con la NFL para ofrecerse a acoger un partido internacional aquí?

R.- Creo que para verlo en perspectiva hay que ir un poquito más atrás y comprender bien cuál es la filosofía dentro de la política de NFL y entender esas ganas de internacionalizar el deporte, de globalizar la NFL. Y todo empieza un poco viendo cómo se pueden jugar partidos a nivel internacional. El primer partido que nosotros jugamos a nivel internacional fue en México, en el año 2005, y en el año 2007 fue el primer partido que se jugó en Reino Unido y desde entonces han jugado cerca de 42, 43 partidos. Quiero decir que es un proceso en el que NFL ha ido eligiendo cuáles son los países en los que establecerse y España tenemos la gran suerte de que ha sido uno de los elegidos por muchos de los factores que hemos comentado durante la presentación. El potencial de los aficionados, el deseo de ver deporte, el deseo de ver deporte de equipo y todo eso ha hecho que desde la NFL se decidiera que España es uno de los países más interesantes desde el punto de vista de internacionalización.

P.- En ese sentido, ¿la NFL tiene pensado hacer más de un partido en España a nivel internacional o uno por año solamente?

R.- A nivel internacional NFL lo que está ahora pendiente es del partido del domingo. La verdad que súper enfocados en el partido del domingo, en que sea un partido histórico, que lo va a ser, que vaya todo fenomenal, que va a ir. Y esa es un poco la el foco que tenemos en este momento. Y después la llegada de NFL a España tiene muchas más variantes y muchas más historias que contar. Está la Super Bowl, está el partido de Navidad, está el partido de Black Friday, está el partido de Thanksgiving (Acción de Gracias) y la presencia que nosotros queremos tener aquí es mucho más continuada.

P.- ¿En caso de que se haga sólo un partido al año en España, sería siempre en Madrid o la idea de NFL es expandirse y abrirse a más ciudades de España?

R.- Yo, como te digo, la verdad es que estamos enfocados en el partido del domingo y es lo que tenemos en la cabeza. Lo que venga después, vendrá después del domingo.

P.- ¿Qué supone para la NFL, tanto a nivel deportivo como empresarial, desembarcar en una ciudad como Madrid y en un escenario como el Santiago Bernabéu?

R.- Para nosotros es un honor. Es un honor jugar en España, es un honor jugar en Madrid y es un honor jugar en el Bernabéu. Es un estadio histórico e icónico y para nosotros es un escenario perfecto para este primer partido que pretende ser historia de la NFL.

P.- ¿Y qué supone para España la llegada de la NFL al Bernabéu?

R.- Bueno, desde luego nosotros lo que queremos es que España disfrute de este evento. Que Madrid disfrute de este evento, que lo viva, que lo viva durante toda la semana. Hemos visto antes todos los eventos que hay durante toda la semana y como esos eventos van a ir creciendo hasta el día del partido, donde vamos a tener un momento histórico, no solamente por el partido, sino por todo lo que hay antes, después, durante.

P.- ¿Cómo funciona la elección de los equipos? ¿Por qué los Miami Dolphins y no los Chicago Bears o los Kansas City Chiefs que también tienen derechos en España?

R.- La selección de los equipos es un proceso que lleva establecido desde hace bastante tiempo. Cada uno de los años, una de las conferencias elige para los partidos internacionales y los equipos aplican a poder jugar fuera. Y este año se ha decidido que fueran estos dos equipos en base a una serie de criterios que manejamos dentro de la Liga, pero que honestamente es un proceso que se lanza en el mes de febrero y en el mes de marzo, abril es cuando se anuncia.

P.- Madrid se ha convertido en la capital del deporte, y más ahora con la llegada de la NFL.

R.- No cabe duda de que Madrid obtiene una relevancia espectacular con el tema del deporte y claramente este tipo de eventos, como la Fórmula 1, como el partido de NFL, hace que sean una referencia a nivel mundial.

P.- La NFL está encantada con el Bernabéu. ¿Qué dijeron cuando se les propuso jugar en un escenario tan icónico como el Bernabéu?

R.- Bueno, como te digo, en ese momento esto fue hace bastante tiempo. Yo no estaba. No te puedo decir qué es lo que se dijo. Lo que sí te puedo decir es que desde la NFL estamos encantados con el escenario, el Real Madrid y el estadio del Real Madrid, el Bernabéu es un escenario para este momento que es histórico, espectacular.