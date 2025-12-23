Camavinga desmiente un enfado con Vinicius: «Déjalo en paz»

Eduardo Camavinga siempre ha sido uno de los fieles defensores de Vinicius Junior. El brasileño no tuvo su mejor partido ante el Sevilla y eso originó que el Santiago Bernabéu le pitase para mostrar su disconformidad. Una reacción que ha dado pie a todo tipo de interpretaciones sobre la relación que tiene el delantero, no solo con el club y con la afición, sino también con sus compañeros.

Una de las imágenes que más han circulado en redes sociales eran unas supuestas declaraciones en tono enfadado hacia Vinicius por una jugada peligrosa del Sevilla. «Si no te mueves, perderás el balón», dijo Camavinga antes de que tuviera que ir Jude Bellingham a pedirle calma y evitar que no se calentase más la situación. A raíz de que se hiciese viral, el mediocentro respondió públicamente para desmentir que hubiese dicho esas palabras: «Déjalo en paz, no estaba hablando de él», comentó en su perfil de X.

No es el primero que ha tenido que salir para arropar al brasileño. Raúl Asencio también restó hierro al asunto: «El único consejo que le doy es que siga haciendo lo que hace. Es uno de los mejores jugadores del mundo y nos ayuda en el día a día», comentó. En la afición sienten que el equipo está rindiendo por debajo del nivel que pueden llegar a tener. Los meses de noviembre y diciembre han generado intranquilidad en Chamartín y Vinicius es uno de los futbolistas señalados por su sequía goleadora.

Ahora, con las vacaciones de Navidad, el plan de Vinicius es descansar mentalmente para estar al 100% en la Supercopa de España con el Real Madrid. Sabe que ganar el título haciendo un papel crucial silenciaría los rumores y reengancharía su relación con el Bernabéu. Hasta entonces, la plantilla apoya a su compañero carioca en un momento de incertidumbre con su futuro.