El Real Madrid jugará en Mallorca antes que el Atlético-Barcelona

El Real Madrid ya tiene fecha para el partido de la jornada 30 en Son Moix para enfrentarse al Mallorca. El conjunto de Álvaro Arbeloa disputará el partido el próximo sábado 4 de abril a las 16:15 horas. La Liga ha publicado los horarios de todo el fin de semana, donde el conjunto blanco jugará antes del Atlético-Barcelona en el Metropolitano y después los hipotéticos cuartos de Champions si finalmente eliminan al Manchester City de Pep Guardiola.

Será una jornada que podría agitar el campeonato en la pelea por la Liga. Aunque el Real Madrid vendrá con el desgaste de jugar previamente la vuelta de octavos en el Etihad y el derbi madrileño en el Santiago Bernabéu, sin duda será un viaje muy complicado. El Mallorca se está jugando la permanencia y cada partido en casa será crucial para ellos. En el duelo de ida, los merengues lograron la victoria por 2-1, pero hay que recordar que la última vez que jugaron en Son Moix, el resultado acabó en empate.

La parte positiva de este horario es que, en caso de ganar, meterá presión al FC Barcelona. Los culés jugarán ante el Atlético el mismo sábado, pero a las 21:00 horas, con el recuerdo de aquel doloroso 4-0 de Copa que más tarde provocó la eliminación de los de Hansi Flick del torneo. Una jornada crucial para que el Real Madrid siga peleando por la liga, pero teniendo en cuenta la necesidad de dosificar la plantilla de cara a la Champions. Si terminan pasando ante el Manchester City, el conjunto blanco tendría que jugar la semana siguiente los cuartos ante Bayern de Múnich, salvo sorpresa. Un calendario cada vez más apretado y, sin duda, dos semanas en las que estará en juego la temporada. Para ese Mallorca-Real Madrid, se confía en que la plaga de lesiones permite más margen de maniobra y hacer alguna que otra rotación en un campo lleno de trampas.