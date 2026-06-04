El padre y la agente de Haaland desmienten que hayan firmado con Riquelme: «No es verdad»

El fichaje de Erling Haaland por el Real Madrid ha sido desmentido tanto por el padre del jugador como por su agente Rafaela Pimenta. Ambos emitieron un comunicado en el que negaron que el jugador tenga un acuerdo con el candidato a la presidencia blanca Enrique Riquelme. «Todo muy entretenido pero no es verdad. Deseamos lo mejor para ambos candidatos en las elecciones de Madrid», dijeron.

Previamente, Enrique Riquelme anunció en el programa de máxima audiencia televisiva El Hormiguero que tenía un acuerdo con el jugador y hasta lució una camiseta del Real Madrid con su nombre y el número 9 en el programa presentado por Pablo Motos. «Si Haaland no viene, me comprometo a pagar la cuota de socio del Real Madrid durante la próxima temporada a todos los socios», dijo el candidato con un documento firmado ante notario.

Periodistas muy cercanos a la familia de Haaland como Jan Aage Fjortoft desmintieron rápidamente y con ironía el anuncio de Riquelme. «Acabo de casarme con Jennifer Aniston. Todavía no se lo he dicho a mi esposa y no encuentro el documento real. ¿Te suena familiar, Riquelme?», dijo el periodista en la red social X.

El desmentido definitivo, sin embargo, llegaría dos horas después del anuncio de Riquelme con las dos únicos personas que hablan por boca de Erling Haaland, su padre Alf-Inge, y su agente. Ambos quisieron hacer público un comunicado de forma conjunta al haberse informado de que el progenitor, presuntamente, había negociado a espaldas de su agente con el candidato a la presidencia del Real Madrid.

«Todo muy entretenido pero no es verdad. Deseamos lo mejor para ambos candidatos en las elecciones de Madrid», recalcaron sobre el futuro del delantero del Manchester City. Hay que recordar que Haaland tiene contrato con el club británico hasta 2034 y que su cláusula de salida rondaría los 200 millones.