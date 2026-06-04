Florentino también ‘ficha’ a Bale: «El mejor»

Gareth Bale ha sido la última leyenda del Real Madrid que ha querido mostrar su apoyo a Florentino Pérez de cara a las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebrarán este domingo 7 de junio. El ganador de cuatro Champions League con el conjunto blanco publicó un mensaje en las redes sociales junto al mejor presidente de la historia del club, que luchará en los próximos comicios con el empresario alicantino Enrique Riquelme.

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid entran en su recta final y este domingo los socios del conjunto blanco están llamados a las urnas para decidir entre las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme. El actual presidente confirmó en la noche del miércoles el regreso de José Mourinho al banquillo, mientras que el director ejecutivo de Cox anunció el fichaje de Haaland, que posteriormente fue desmentido por su agente y el padre del futbolista noruego.

En los últimos días, una serie de leyendas ha hecho campaña por Florentino Pérez y Gareth Bale se ha unido a la lista de grandes ilustres que han querido tener un cariño por el hombre que hizo que en su día llegaran al Bernabéu. Ronado Nazario, Ronaldo, Ancelotti, Modric, Benzema… y Gareth Bale han sido los últimos en mostrar su apoyo al presidente más laureado de la historia del club.

Bale apoya a Florentino

Gareth Bale ha publicado una imagen en las redes sociales en la que aparece junto a Florentino Pérez y un mensaje: «El mejor». Con esta publicación, la leyenda madridista ha querido tener un cariño por el hombre que le hizo vestir la camiseta blanca y pagó más de 100 millones al Tottenham para hacer que el sueño del galés se hiciera realidad en verano de 2013, meses después de la salida de José Mourinho.

Y ese año Gareth Bale hizo historia con el Real Madrid. El británico fue clave anotando el histórico gol de la carrera con Bartra en la final de la Copa del Rey y anotando el segundo gol en la prórroga de la final de Lisboa contra el Atlético en la noche de la Décima. Después, fue clave en la Undécima, vivió la Duodécima desde un segundo plano y fue el hombre decisivo en la Decimotercera tras anotar dos goles después de salir desde el banquillo; uno de ellos fue la chilena de Kiev que será recordada para siempre.