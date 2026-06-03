Cuándo es el Tenerife – Real Madrid de baloncesto de los playoffs de la Liga Endesa: a qué hora empieza y cómo ver por TV en directo gratis

El Real Madrid de baloncesto afronta un encuentro decisivo en La Laguna, donde se enfrentará al Tenerife en el segundo partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. Tras caer el martes, ahora están obligados a ganar para forzar el tercer choque y así jugársela en el tercer definitivo choque. Es por ello que tendrán que saltar a este encuentro con todo para buscar la remontada. Esta es la fecha, el horario y el canal de televisión para ver este partidazo.

Horario del Tenerife – Real Madrid de baloncesto: a qué hora y cuándo es el segundo partido de los playoffs de la Liga Endesa

El Real Madrid de baloncesto tiene que viajar a las Islas Canarias para enfrentarse al Tenerife en el partido que corresponde al segundo partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. El conjunto madridista cayó en el Movistar Arena hace unos días por un punto, por lo que el combinado chicharrero espera hacerse fuerte en su cancha para poder avanzar a los semifinales. Y es que hay que recordar que este cruce es al mejor de tres, por lo que los de Sergio Scariolo están obligados a ganar para forzar el tercer choque, que sería en la capital de España.

La organización del campeonato nacional programó este apasionante, y tal vez decisivo, Tenerife – Real Madrid de baloncesto del segundo partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa para este jueves 4 de junio. Este encuentro fue fijado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que no se produzca ningún tipo de incidentes en la previa para que el duelo entre madridistas y chicharreros pueda comenzar de manera puntual en el Pabellón de Deportes Santiago Martín.

Cómo ver en directo gratis y por TV el Tenerife – Real Madrid de baloncesto de playoffs de la Liga Endesa

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se jueguen en el campeonato nacional español. El Tenerife – Real Madrid de baloncesto del segundo partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa se podrá ver en directo por televisión mediante el canal que Dazn tiene disponible en las diversas plataformas. Tenemos que recordar que este canal es de pago y será necesaria la suscripción, por lo que habrá que tenerlo contratado si se quiere ver todo lo que suceda en el Pabellón de Deportes Santiago Martín.

Todos aquellos hinchas del conjunto madridista, del cuadro tinerfeño y los seguidores de este deporte en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Tenerife – Real Madrid de baloncesto correspondiente al segundo partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa a través de la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs y tablets, pero tenemos que recordar que este medio pone a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre lo que ocurra en la previa de este segundo partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. También narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Tenerife – Real Madrid de baloncesto. Cuando concluya el choque publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el Pabellón de Deportes Santiago Martín.

Dónde escuchar por radio el Tenerife – Real Madrid de baloncesto

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos conjuntos que no puedan ver este jueves en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este segundo partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa deben saber que van a tener la posibilidad de escuchar el Tenerife – Real Madrid de baloncesto por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE y Radio Marca conectarán con el Pabellón de Deportes Santiago Martín para contar todo lo que esté ocurriendo.

Dónde se juega el Tenerife – Real Madrid de baloncesto de los playoffs de la Liga Endesa

El Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, que se encuentra en La Laguna, será el recinto deportivo en el que se disputará este segundo partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa Tenerife – Real Madrid de baloncesto. Fue inaugurado en 1999 y tiene capacidad para algo más de 5.000 espectadores, esperándose este jueves una gran entrada en sus gradas, donde intentarán animar a los suyos a ganar y así clasificarse para las semifinales.

Calendario del Real Madrid en los playoffs de la Liga Endesa