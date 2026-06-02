El pistolero Jaime Fernández deja al Real Madrid al borde del abismo

Jaime Fernández, un campeón de Europa con España y un auténtico pistolero, se erigió como héroe de La Laguna Tenerife, que ha vuelto a tumbar al Real Madrid, esta vez en el primer partido de los play offs de la Liga Endesa. El base-escolta internacional avasalló a triples a los blancos en un último cuarto en el que convirtió todos sus puntos (17 4/5 de tres), obligándoles a ganar este jueves en Canarias para no poner fin a la temporada sin títulos.

Mario Hezonja, estrenando el MVP con 12 puntos, tuvo canasta para el triunfo a falta de cuatro segundos, pero el croata, como su equipo en el último cuarto, colapsó por completo y no se atrevió hasta que ya era imposible. Su tiro no fue ni al aro y el Real Madrid perdía su ¡sexto! choque seguido en Liga. Y lo preocupante es que Sergio Scariolo apenas tiene un día para remediarlo.

Al inicio, el Real Madrid era el mismo de las últimas cinco derrotas (racha negativa histórica de los blancos en Liga), pero la potencia de Sissoko en su debut y la vuelta de Ömer Yurtseven, que hizo daño en una pintura aurinegra sin Gio Shermadini (10 puntos en la primera parte), le cambiaron la cara al equipo blanco. También Trey Lyles, David Krämer y Théo Maledon, que pegaron el repunte hasta los 12 puntos de máxima en la primera parte (40-28).

Antes del descanso, el mando era blanco, pero Txus Vidorreta se sacó un truco de la manga en ese obligatorio tiempo muerto. Dos triples de Scrubb, otro de Yebo y un parcial de 2-11 presionaron al Real Madrid hasta el punto de que Aaron Doornekamp lograba que Tenerife enfilase el camino a vestuarios sólo dos abajo (50-48).

El Tenerife se enchufa ante el Real Madrid

Ambos mostraron un nivel alto en un tercer cuarto en el que ninguno lograba romper la balanza. El Real Madrid percutía con Maledon y Gaby Deck y se aprovechaba del bonus para asomarse como ganador al último periodo y en Tenerife Marcelinho Huertas y Patty Mills ponían veteranía para sostener a los suyos en un partido que tornó aguerrido en la segunda parte (75-71).

Un desenlace en el que el Tenerife contaba con el hándicap de contar únicamente con Abromaitis como único pívot puro, un caso similar al del Madrid, aunque sin refuerzos de urgencia, que se notó en el rebote… pero ni el 42-28 valió. Sobre todo ofensivo, con el Real Madrid haciendo mella en las segundas oportunidades. Y justo ahí, los de Vidorreta empezaban a disparar con el arma del triple.

Fue un inmenso Jaime Fernández, que firmó ¡11 puntos seguidos y 17 en el último cuarto! con dos de tres para llenar de confianza a La Laguna. El Real Madrid no encontraba la manera de hacer frente al vendaval del internacional español y Facu Campazzo y Hezonja al menos mantenían la igualdad desde el tiro libre hasta que el argentino se inventó un 2+1 con el que adelantaba a los blancos.

Eso reactivó al Real Madrid y al Palacio. Un arreón que Lyles, Andrés Feliz y Deck, brutales sobre todo los dos últimos a la hora de la verdad, tradujeron en un parcial decisivo de 11-5 con errores de Huertas y Van Beck, máximo anotador del partido (94-89 a dos minutos). Otra más de tres de Jaime, un taponazo de Tim Abromaitis y un triplazo monumental de Doornekamp a falta de 14 segundos dejaban todo en el aire (96-95). Tremendo final.

Al borde del precipicio

Tenerife seleccionaba a Lyles para la falta rápida, pero el canadiense fallaba el primero y Scariolo y Vidorreta preparaban la jugada decisiva. ¿Quién si no? De nuevo Jaime Fernández con su ¡cuarto triple! El de la victoria, una histórica para La Laguna, que puede dejar al Real Madrid fuera de unas semifinales 18 años después de que lo lograse el Unicaja Málaga de Scariolo.