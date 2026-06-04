En Inglaterra no ven a Rodri fichando por el Real Madrid

En Inglaterra no ven a Rodri Hernández fichando por el Real Madrid. Aunque el Balón de Oro de 2024 ha sido en los últimos años relacionado con los blancos, no ha sido hasta ahora cuando su nombre se ha puesto claramente encima de la mesa. Ha sido de cara a estas elecciones cuando Enrique Riquelme le ha presentado como uno de los futbolistas que llegarían este verano si sale elegido presidente del club. Teniendo en cuenta el favoritismo de Florentino Pérez en esos comicios y que el futbolista tiene contrato con el Manchester City, en el país británico dan pocas opciones de que acabe fichando por el conjunto blanco.

De hecho, las posibilidades de que Rodri siga en el Manchester City tras el verano son del 42,96%. El mediocentro es clave en el conjunto inglés, donde se ha consagrado como el mejor del mundo en su posición y con el que ganó en 2023 la Champions League, haciendo el gol de la victoria en la final. Sería un año después cuando sería nombrado mejor jugador del mundo, con el Balón de Oro en 2024.

Aunque el porcentaje de que se queda en el Etihad es mayor, no descartan para nada que pueda fichar por el conjunto blanco. Un estudio realizado por Betfair señala que en el país anglosajón es mayoría la que piensa que Rodri se quedará, pero que un 37,16% le ve en el Real Madrid. Por el momento, esta operación sólo sería posible siempre que Riquelme gane las elecciones, puesto que en los planes de Florentino para el próximo curso no parece ser una posibilidad la de traerse al mediocentro madrileño.

En las últimas semanas, se ha valorado la posibilidad de que regrese al Atlético de Madrid. Como hemos contado en OKDIARIO, el jugador interesa también a un conjunto rojiblanco que ya negocia la posibilidad de que vuelva al Metropolitano, de donde se marchó en 2019 tras una temporada en el club. En este caso, este mismo análisis realizado por la casa de apuestas le da un 9,26% de opciones, colándose entre medias el Bayern, con un 10,62%.

Las opciones de Enzo Fernández o Haaland

Otro de los futbolistas a los que se ha relacionado con el Real Madrid es Enzo Fernández. El futbolista del Chelsea aparecía como una de las posibles salidas tras el desmantelamiento del proyecto de Maresca. Sin embargo, la llegada de Xabi Alonso puede darle un vuelco. Aunque hoy por hoy en el conjunto blanco consideran que no tiene hueco, puesto que su posición está cubierta, en Inglaterra ven al Real Madrid como su principal destino, con un 22, 34% de posibilidades de llegar al Bernabéu.

Con el que, por el momento, no valoran un movimiento hacia la capital es con Erling Haaland. El aspirante a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, se ha comprometido a ficharle, llegando a firmar ante notario un documento en el que se compromete a que, si es elegido y no cumple alguna de sus promesas, pagará la cuota de la totalidad de los socios madridistas. Sin embargo, en el país británico no contemplan esa posibilidad.