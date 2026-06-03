El Atlético también quiere a Rodrigo

Rodrigo Hernández ha tomado una decisión. El centrocampista español considera que su etapa en el Manchester City ha llegado a su fin y quiere abandonar el conjunto inglés este mismo verano. Aunque públicamente el capitán de la selección española ha optado por guardar silencio y posponer cualquier pronunciamiento sobre su futuro hasta después del Mundial, lo cierto es que su entorno ya trabaja activamente para encontrar una salida y preparar el que puede ser uno de los grandes movimientos del mercado.

La prioridad del futbolista es regresar a Madrid. Después de siete temporadas en Inglaterra, donde se ha convertido en uno de los mejores jugadores del planeta y ha conquistado todos los títulos posibles, Rodrigo cree que ha llegado el momento de iniciar un nuevo capítulo en su carrera. Y en ese escenario aparece con fuerza el Atlético de Madrid.

Según ha podido saber OKDIARIO, el conjunto rojiblanco mantiene conversaciones con el entorno del jugador desde hace semanas. La dirección deportiva colchonera considera que la posibilidad de recuperar a Rodrigo es una oportunidad única de mercado y está estudiando todas las fórmulas posibles para intentar hacer viable una operación extremadamente compleja desde el punto de vista económico.

En el Atlético son conscientes de que no existe un futbolista en el mercado capaz de elevar tanto el nivel competitivo del equipo como el internacional español. Simeone lleva tiempo reclamando la llegada de un centrocampista capaz de liderar el juego, aportar equilibrio defensivo y asumir responsabilidades en los grandes escenarios. Rodrigo reúne todas esas condiciones y además conoce perfectamente la casa.

Volver al Metropolitano

La historia de Rodrigo con el Atlético de Madrid nunca terminó de cerrarse del todo. Formado en las categorías inferiores del club rojiblanco, el centrocampista abandonó la entidad siendo muy joven para continuar su formación lejos del Metropolitano. Tras explotar en el Villarreal, el Atlético decidió recuperarlo en 2018, convencido de que estaba ante uno de los mediocentros con mayor proyección de Europa.

Su rendimiento fue inmediato. En apenas una temporada se convirtió en una pieza indispensable para Simeone y despertó el interés de los grandes clubes del continente. Fue entonces cuando apareció el Manchester City dispuesto a pagar su cláusula de rescisión y convertirlo en una de las grandes apuestas de Pep Guardiola.

La decisión terminó siendo un acierto absoluto. Rodrigo encontró en Inglaterra el escenario perfecto para explotar definitivamente como futbolista. Con Guardiola evolucionó hasta convertirse en el centrocampista total que domina el fútbol europeo desde hace años.

Durante su etapa en el City ha ganado varias Premier League, una Champions, un Mundial de Clubes y numerosos títulos nacionales e internacionales. Además, su influencia sobre el juego del equipo ha sido tan determinante que muchos le consideran el futbolista más importante de la era Guardiola.

La consagración definitiva llegó con la conquista del Balón de Oro, un reconocimiento que confirmó lo que muchos llevaban tiempo defendiendo: Rodrigo era el mejor jugador del mundo en su posición y uno de los futbolistas más determinantes del planeta.

La salida de Guardiola lo cambia todo

Sin embargo, el contexto ha cambiado de forma radical durante los últimos meses. La salida de Pep Guardiola ha cambiado el día a día en el Manchester City y ha alterado los planes de varios pesos pesados de la plantilla.

En el caso de Rodrigo, la marcha del técnico catalán ha sido la gota que ha colmado el vaso. El centrocampista entiende que el proyecto entra en una nueva etapa y considera que este es el momento adecuado para afrontar un nuevo desafío profesional.

Las conversaciones para una posible renovación llevan tiempo estancadas y las posiciones entre las partes están muy alejadas. Mientras el City sigue insistiendo en la importancia del jugador dentro del proyecto, el futbolista ya ha trasladado a su entorno que su voluntad pasa por abandonar Inglaterra este mismo verano.

Por ese motivo, sus representantes han intensificado los contactos con diferentes clubes europeos durante las últimas semanas. El objetivo es encontrar una salida satisfactoria para todas las partes y evitar una guerra con el Manchester City.

Una operación muy complicada

El gran obstáculo para el Atlético de Madrid es económico. Rodrigo percibe actualmente alrededor de 16 millones de euros netos por temporada, una cantidad que le sitúa entre los jugadores mejor pagados del fútbol europeo.

Para regresar al Metropolitano tendría que aceptar una reducción salarial significativa. El futbolista es consciente de la situación financiera del Atlético y sabe que el club rojiblanco no puede competir con los contratos que ofrecen los grandes equipos de la Premier League.

Aun así, el deseo de volver a Madrid podría resultar decisivo. En el Atlético existe optimismo moderado porque consideran que el jugador está dispuesto a realizar un esfuerzo importante para facilitar la operación.

El otro gran escollo será convencer al Manchester City. Aunque el conjunto inglés preferiría mantener a Rodrigo en la plantilla, en el Etihad ya asumen que la continuidad del centrocampista está seriamente comprometida.

Con contrato hasta junio de 2027, el City conserva una posición de fuerza en cualquier negociación. Sin embargo, fuentes cercanas a la operación aseguran que la entidad inglesa podría aceptar una venta por una cantidad cercana a los 50 millones de euros, una cifra elevada pero muy inferior al valor real que tendría un futbolista de su nivel en circunstancias normales.

El Real Madrid, descartado si gana Florentino

En medio de las especulaciones sobre su futuro, también han surgido rumores relacionados con el Real Madrid. Sin embargo, esa posibilidad está completamente descartada si no hay cambio de presidente, algo que parece claro que no va a suceder, ya que Florentino Pérez es el máximo favorito.

Como contó OKDIARIO, Rodrigo mantiene un acuerdo con Enrique Riquelme y tiene claro que no vestirá la camiseta blanca si Florentino Pérez continúa al frente de la entidad madridista. Por ello, cualquier escenario que implique un desembarco en el Santiago Bernabéu está fuera de la ecuación si no hay cambio en la presidencia.

Esta circunstancia deja al Atlético de Madrid en una posición privilegiada dentro de España, aunque la competencia internacional sigue siendo importante. Varios grandes clubes europeos han sondeado la situación del futbolista y permanecen atentos a cualquier movimiento.