Mastantuono se entrena al margen a la espera de cerrar su salida

El Real Madrid se ha ejercitado este martes en la ciudad deportiva de Valdebebas en la tercera sesión de la semana. Después de la doble sesión del lunes, el equipo ha vuelto a saltar al césped para continuar con los entrenamientos de pretemporada. La sesión comenzó en el gimnasio y algunos, como Franco Mastantuono, no saltaron al verde después con sus compañeros.

El argentino se ejercitó al margen a la espera de cerrar su salida a la Fiorentina. Lo hará en calidad de cedido, sin opción de compra para el equipo italiano. Por eso, el club ha decidido que el extremo entrenara en el interior de las instalaciones y por eso no entró en la convocatoria contra el cuadro italiano. Mastantuono tendrá así un año para demostrar su valor en una de las grandes ligas del fútbol europeo tras un irregular año en el Real Madrid. Su cesión a la Fiore en las próximas horas.

Tras ejercitarse en el gimnasio, los jugadores de José Mourinho salieron al campo, donde llevaron a cabo trabajo de activación en un entrenamiento marcado por la intensidad. Después, realizaron ejercicios de posesión y circulación de balón y acciones combinadas de pase y definición en pequeñas porterías antes de concluir con series de partidos en espacios reducidos.

Huijsen continúa recuperándose de sus pequeñas molestias musculares en la pierna derecha que le impidieron viajar a Austria para enfrentarse a la Fiorentina. El central trabajó en solitario en el interior y luego lo hizo sobre el césped. Por otro lado, los lesionados Asencio, Mendy, Militao y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

El equipo no volverá a ejercitarse hasta este miércoles en sesión matinal. Los de Mourinho continúan con su puesta a punto y preparando el partido de este sábado contra el Ferencvaros el próximo sábado 8 de agosto en Budapest. Será la antepenúltima prueba de los madrileños antes de que arranque la Liga 2026-27.