No hay opción de volver a River: Mastantuono saldrá cedido a Europa

Franco Mastantuono saldrá cedido este verano a un club europeo para seguir creciendo como futbolista. No hay opción de que vuelva a River Plate como se había llegado a rumorear, club desde el que llegó al Real Madrid. El atacante argentino debe salir porque no tiene hueco en la plantilla de José Mourinho y ahora se debe decidir el destino. Lo que está claro es que será en nuestro continente.

En el Real Madrid son conscientes de que Mastantuono tiene que salir este verano sí o sí. Lo saben y darán el paso para ello. Pero también tienen claro que tendrá que irse a un club europeo para seguir creciendo. La competitividad en nuestro continente es mucho más alta que en Argentina, y por ello en el club blanco quieren que su formación siga produciéndose en ese contexto.

Salir cedido a River Plate y volver a Argentina, su casa, no es una opción. Sería dar un paso atrás en el crecimiento del jugador. Un futbolista de solamente 18 años y mucho futuro por delante. Pero que por diferentes circunstancias todavía no ha podido brillar en el Real Madrid. El año pasado no fue el mejor para él tras su llegada al club; no cumplió con las expectativas y este año no tiene hueco a las órdenes de José Mourinho.

En OKDIARIO ya publicamos el interés del Fulham en Franco Mastantuono. El equipo inglés, entrenado por el ex madridista Álvaro Arbeloa, podría ser uno de los posibles destinos para el jugador argentino. El técnico español le conoce de sobra, puesto que la pasada temporada le tuvo a sus órdenes y le utilizó en un gran número de partidos. 18 encuentros jugó el atacante bajo el mando del entrenador, que ahora puede ser capital para su desembarco en el cuadro londinense.