El Real Madrid se prepara para un futuro sin Vinicius ahora o dentro de un año

El Real Madrid anunciará en las próximas horas la llegada de Yan Diomande. El aterrizaje del extremo marfileño supone un auténtico seísmo en la línea ofensiva madridista y el principal damnificado se llama Vinicius Jr. El brasileño sigue sin renovar su contrato y en el club blanco ya están preparados para un futuro sin el extremo, ya sea este mismo verano o el próximo.

No hay ningún escenario descartado a estas alturas para un Vinicius Jr que está forzando la máquina al límite con su renovación. El jugador sigue en sus trece de sentar un precedente inaudito en el Real Madrid pidiendo una prima de fidelidad como, en su día, consiguieron Neymar o Messi en el Barcelona. El club blanco jamás ha entrado en ese juego y no lo va a hacer porque no quiere sentar un precedente que haría que otros jugadores la pidiesen.

Esa prima de fidelidad es la que a día de hoy impide la continuidad de Vinicius Jr en el Real Madrid y el club no se ha quedado de brazos cruzados esperando a que el brasileño relaje esa pretensión. Mourinho tendrá a su disposición un sustituto de máximas garantías para el brasileño en caso de no renovar con un Diomande que destaca por su desborde y su velocidad endiablada.

El marfileño puede jugar tanto en el flanco diestro como en el zurdo y su llegada mete más presión, si cabe, a un Vinicius que, si decide agotar su contrato con el Real Madrid, pasaría mucho más tiempo del deseado por él en el banquillo. El club blanco tiene que hacer sus planes de futuro y el jugador de 19 años será una de las piedras angulares por encima del extremo.

Vinicius Jr tiene que deshojar una margarita a la que cada vez le quedan menos pétalos. En Inglaterra permanecen atentos a su situación contractual con un Arsenal que también aspira a tentarle, aunque por la vía del traspaso este mismo verano.

El Real Madrid ya no descarta ninguna opción con Vinicius al haber atado a su sustituto en caso de salida inmediata. El club planifica su futuro sin su otrora estrella con un Diomande que esta pasada temporada ha dejado muestras de su enorme calidad con 12 goles y ocho asistencias en la Bundesliga. Dichos números le valieron para ser designado como el Mejor Debutante de la competición.