El Real Madrid cierra el fichaje de Diomande

El Real Madrid ha acelerado el fichaje de Yan Diomande hasta el punto de cerrar el acuerdo con el RB Leipzig. El club abonará un precio de 100 millones de euros fijos, a los que se sumarán entre 20 y 30 más en variables. Era la cifra que se marcaban en la entidad madridista y por la que al final han conseguido llevarse a una de las revelaciones del Mundial 2026, en el que deslumbró con Costa de Marfil. Su anuncio es inminente y se le espera por Valdebebas al comienzo de la semana que entra.

El acuerdo entre los dos clubes estaba muy cerca y se ha cerrado el domingo. Los blancos habían incrementado los contactos con el Leipzig en los últimos días hasta el punto de dejarlo prácticamente hecho. Los madridistas le estuvieron siguiendo en el Mundial, donde el futbolista sobresalió con su selección. En el primer partido que jugó en Estados Unidos, México y Canadá, contra Ecuador, hubo emisarios del Real Madrid siguiéndole de cerca.

Más allá de la entrada en acción de Juni Calafat, clave en la operación, el futbolista cuenta con el visto bueno de José Mourinho. El nuevo entrenador del Real Madrid ha avalado la incorporación de Diomande a su plantilla. Un futbolista que le permitirá sumar velocidad, calidad y aún más verticalidad a su ataque. Esa insistencia del portugués también ha sido vital para que se haya convertido en nuevo jugador del conjunto blanco.

Llegó el pasado verano a Alemania, procedente del Leganés, donde ya irrumpió con fuerza. En apenas unos meses se consolidó con los pepineros en Primera División, aunque no podría lograr la permanencia en la máxima categoría. Su salida a la Bundesliga era un paso clave en su progresión, puesto que además llegaba a uno de los equipos con mayor potencial, como el Leipzig. En la factoría Red Bull ha continuado con su crecimiento, que explotó definitivamente en el Mundial.

Eran ya varios los grandes que le seguían, entre ellos un Real Madrid que se ha terminado de decidir. En Valdebebas se han decantado por su fichaje, siempre que el Leipzig no endurezca en exceso esas negociaciones. El club estaba dispuesto a comprar al marfileño por una cantidad de 100 millones de euros y unos variables que no superen los 30 millones. Finalmente, los parámetros para el fichaje se han cumplido, por lo que Yan Diomande será nuevo jugador del Real Madrid de manera oficial en las próximas horas.

El Real Madrid ficha a Diomande

El Real Madrid tuvo sensaciones muy buenas durante el Mundial por un futbolista que ha sido nombrado mejor jugador rookie de la Bundesliga. Tiene un futuro de lo más prometedor, puesto que apenas cuenta con 19 años, pero en el club no estaban dispuestos a cometer locuras por él. Tal y como está el mercado es imposible no llegar a los 100 millones por un futbolista que el año pasado le costó al RB Leipzig 20, pero el conjunto madridista no iba a pagar más.

El límite se establecía en esos 100 y otros 30, como mucho, en variables. Todo lo que superase esa cantidad se entendía como una locura y el Real Madrid no estaba por la labor de hacerlo. Finalmente, ha conseguido cerrarlo y, de paso, llevarse a uno de los futbolistas que deseaban el resto de grandes como PSG o Liverpool, que estaban pujando fuerte por sus servicios. De hecho, el PSG tenía su fichaje encarrilado, pero cuando apareció el Real Madrid en escena, todo cambió. Los blancos dan un golpe encima de la mesa que les permite llevarse a una de las grandes promesas del fútbol actual.