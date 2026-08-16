¿Por qué los alemanes han pitado a Cucurella en el Schlake 04 – Real Madrid?

Marc Cucurella ha hecho su debut con el Real Madrid en el último amistoso de la pretemporada frente al Schalke 04. El equipo ha conseguido un sólido 0-3 con goles de Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Carlos Espí. El español salió al campo en el minuto 61, desde el momento en el que se anunció su entrada, los alemanes del Veltins-Arena empezaron al pitarle.

Este ambiente hostil tiene una explicación. Todo se remonta al enfrentamiento entre España y Alemania en el duelo de cuartos de final de la Eurocopa de 2024. Durante la prórroga, Jamal Musiala remató dentro del área y el balón golpeó en la mano del lateral, pero el árbitro considero que se trataba de una posición natural e involuntaria, por lo que no señaló la pena máxima.

‼️ La razón de los pitos a Cucurella en Alemania, la mano de la Euro 2024. pic.twitter.com/BzieXpgcDJ — Casper🧢 (@CasperLDS_) August 16, 2026

Los aficionados locales aún siguen dolidos por aquella derrota. Sin embargo, el enfado con Cucurella no tiene demasiado sentido, ya que el jugador simplemente estuvo involucrado en la acción, pero fue el colegiado Anthony Taylor quien tomó la decisión. Los pitos se han mantenido durante el resto del encuentro, cada vez que el español recibía el balón.

El campeón del mundo no le ha dado demasiada importancia al rechazo de sus rivales, ya que buscó entrar en contacto con el esférico para iniciar la posesión desde atrás. En unas declaraciones para Real Madrid TV, muestra su alegría tras debutar con el conjunto blanco: «Detrás de todo esto hay mucho trabajo, todo el esfuerzo hecho durante estos años ha valido la pena».

Cucurella pasa de pitos, quiere títulos con el Real Madrid

El ex del Chelsea tiene la ambición intacta tras ganar el Mundial con España. El jugador no esconde su deseo de que empiece la competición: «Se hizo larga la espera, tengo muchas ganas de empezar la Liga. He recibido muchos mensajes. Intentaré dar lo mejor de mí. Todos queremos ganar títulos con esta camiseta».