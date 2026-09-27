El Alcorcón conquista el Di Stéfano y enciende las alarmas en el Real Madrid Castilla

Se encienden las alarmas en el Real Madrid, las enciende un criminal añejo en la casa blanca. El Alcorcón. Alcorconazo para remontar en cinco minutos el gol inicial de Pol Fortuny y dejar encendida la luz de peligro en el Di Stéfano. El equipo de López de Lerma, que sigue en búsqueda de la contundencia en las áreas, suma una victoria en lo que va de temporada y únicamente supera el descenso por un punto.