Se encienden las alarmas en el Real Madrid, las enciende un criminal añejo en la casa blanca. El Alcorcón. Alcorconazo para remontar en cinco minutos el gol inicial de Pol Fortuny y dejar encendida la luz de peligro en el Di Stéfano. El equipo de López de Lerma, que sigue en búsqueda de la contundencia en las áreas, suma una victoria en lo que va de temporada y únicamente supera el descenso por un punto.
El Alcorcón conquista el Di Stéfano y enciende las alarmas en el Real Madrid Castilla
El filial blanco sufre la primera derrota de la temporada en casa
Solo suma una victoria en lo que va de curso y está a un punto del descenso
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