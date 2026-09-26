Däbritz y Schröder desatan la locura en el Real Madrid para remontarle a la Real Sociedad

El Real Madrid recupera la solvencia goleadora y lo hace guiado por Sara Däbritz y –cómo no– Felicia Schröder. En uno de los partidos más exigentes de la Liga F, contra la Real Sociedad en Zubieta, el conjunto blanco logró darle la vuelta al partido y ganarlo en dos ocasiones, para terminar llevándoselo por 3-5. Fue un partido de lo más loco, en el que Cecilia, con un doblete, le puso muy cuesta arriba el partido a las blancas. Däbritz le dio la vuelta en tres minutos, con otros dos tantos, pero las donostiarras empatarían en el tramo final de penalti. Hasta que apareció Schröder.

Las blancas llegaban tras un tropiezo en Champions. Debutaron con empate ante el PSG en casa, en un duelo en el que dominaron y en el que la falta de gol condicionó el marcador. Perdonaron y acabaron pagándolo caro, con un empate a uno que puede poner en riesgo su clasificación en una competición que será de lo más exigente.