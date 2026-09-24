Mourinho tiene «carta blanca» del Real Madrid para tomar decisiones

La derrota del Real Madrid en el derbi, inexplicable sin el parcial arbitraje de Ortiz Arias que benefició al Atlético y hundió a los de Mourinho, ha abierto la primera crisis de la temporada en la casa blanca. Los responsables de la entidad, que ya tienen el «culo pelao» como decía Luis, sabían que esa crisis llegaría si el Madrid se plantaba en el parón de selecciones (tres semanas nada menos) a seis puntos del Barcelona en la Liga. Y ha pasado.

En la cúpula del club son conscientes de que el equipo está en construcción y que todavía muchos jugadores están muy lejos de su mejor versión. Pero también respaldan de manera unánime el trabajo de José Mourinho. En los despachos de Valdebebas cierran filas con su entrenador y confían en que Mou enderece al Real Madrid y lo convierta en un equipo competitivo.

Por eso desde la cúpula de Valdebebas se insiste en dos mensajes sencillos, directos y contundentes. El primero: «Aquí no hay intocables». Es una frase que va a dirigida a todos los jugadores de la plantilla, pero especialmente a aquellos que Johan Cruyff llamaba las «vacas sagradas». En este Real Madrid, igual que en aquel Barcelona, las hay y todo el mundo sabe quiénes son esos futbolistas: Courtois, Valverde, Vinicius, Bellingham y Mbappé. Lo que se desliza desde el club es que nadie debe jugar ni por su nombre ni por su salario, sino por su rendimiento.

Mou y Florentino sintonizan

El segundo mensaje tampoco admite matices: «Mourinho tiene carta blanca para tomar las decisiones que quiera». Y eso incluye no sólo la gestión del grupo o si los entrenamientos son más temprano o si los vídeos duran mucho o poco, incluye también el derecho a sentar o a dejar en la suplencia al jugador que quiera, se llame como se llame, y contar con el respaldo del club empezando por la figura del propio presidente.

Mourinho sabe que cuenta con el apoyo de Florentino Pérez, que fue quien lo trajo la primera vez y quien lo ha vuelto a traer trece años después. Y ese apoyo (casi) incondicional es la mejor barricada para ir a la guerra por el Real Madrid. Mou ha captado el mensaje y se ha puesto a la cabeza de la manifestación. Ejerce como portavoz único del club y lo hace con firmeza, sobre todo cuando le sobran los motivos como en el Metropolitano.

Ahora le toca lo más difícil. Tomar decisiones que pueden afectar a algunos de esos futbolistas que hasta ahora han sido intocables y titulares en los ocho partidos oficiales que ha disputado el Real Madrid. Vinicius y Fede Valverde pueden ser los dos primeros sacrificados por Mourinho si quiere probar con Bernardo Silva en el centro del campo y con Diomande por la izquierda. Ambos jugadores fueron de lo poco rescatable del equipo madridista en el derbi cuando salieron con el partido perdido.

Mourinho sabe que tiene tiempo para darle una vuelta al equipo. Puede optar por mantener su habitual 4-2-3-1 o cambiarlo a un esquema con tres centrocampistas o incluso con cuatro. Debe revisar con su equipo de ayudantes tanto el comportamiento defensivo de su equipo como la manera de atacar, porque su Real Madrid está fallando en ambos apartados. Mou sabe que se ha quedado sin red y que ahora le toca acertar. Y hacerlo pronto.