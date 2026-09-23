Rodri se pronuncia sobre su rechazo al Real Madrid: «Fueron a por mí con lo que tenían»

Rodrigo Hernández ha hablado sobre el culebrón del verano. El centrocampista de la Selección se ha pronunciado sobre su rechazo a fichar por el Real Madrid cuando todo parecía encaminado a hacerse. El madrileño terminó en el Barcelona y, ahora, meses después, ha hablado sobre lo sucedido. Ya había deslizado que su deseo era jugar en el Barça, señalando que estaba «en el sitio donde quería estar», algo que ha vuelto a dejar patente al señalar que el club blanco fue con todo a por él: «No sé lo que es ir al 100%, pero está claro que el interés lo tuvieron y fueron con lo que tenían».

«El Madrid mostró interés desde el primer momento», ha desvelado el capitán de la Selección. Rodri ha hablado sin tapujos sobre lo sucedido y ha destacado que el club tuvo «un comportamiento ejemplar» al negociar su traspaso y al aceptar las explicaciones posteriores del jugador. Ha apuntado que «las propuestas» que hicieron eran «de ir a por el jugador», en una entrevista concedida al Partidazo de Cope.

No ha querido desvelar si habló con Florentino Pérez durante todo ese proceso, pero sí que ha señalado que estuvo en contacto con personas importantes dentro de la estructura del club. «Me lo voy a reservar para mí», ha señalado al ser preguntado sobre si habló con el presidente madridista. «Hablé con gente de allí. Me trasladó el entusiasmo, las ganas que tenían de que fuera para allá y eso también hizo que mi decisión fuera más complicada», ha explicado.

Una de las figuras con las que sí que habló fue con José Mourinho. El jugador ya lo explicó hace unas semanas. «Me expresó sus ganas de que fuera al equipo y me explicó lo que podía aportar. El trato que recibí fue muy bueno. Cuando tomé la decisión, también le llamé para agradecerle el interés y el trato que habían tenido conmigo. Me parece un gran entrenador, como ya demostró durante sus grandes etapas. El Real Madrid va a ser un rival muy duro en la lucha por ganar esta Liga», apuntaba entonces sobre sus conversaciones con el entrenador madridista.

Mourinho también confirmó en su momento el interés por Rodri. «Sí sí, hablé un par de veces con él. El club le hace una oferta muy buena», desvelaba, antes de afirmar que no podían fichar a un jugador que dudara de jugar en el conjunto blanco: «No me falta Rodri, ha tenido dudas. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario, pero el Real Madrid no puede tener jugadores que piensan dos veces».