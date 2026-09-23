El plan de Mourinho en Valdebebas: descanso hasta el viernes y trabajo a la carta

José Mourinho tiene perfectamente diseñado el plan para este largo parón internacional. El entrenador del Real Madrid quiere aprovechar las dos semanas sin competición para preparar los próximos partidos y realizar trabajo individualizado con los futbolistas que se han quedado en Madrid. Eso sí, antes habrá descanso para buena parte de ellos.

La intención de Mourinho es conceder prácticamente toda esta primera semana libre, hasta el viernes, a los jugadores disponibles que no han viajado con sus selecciones. Una oportunidad para desconectar y recuperar fuerzas después de un exigente inicio de temporada. A partir de ahí comenzará un trabajo mucho más específico en Valdebebas.

El Real Madrid tiene 15 futbolistas repartidos con sus respectivas selecciones, por lo que Mourinho contará con un grupo muy reducido. El plan no pasa por realizar entrenamientos convencionales como si se tratase de una semana normal. Cada jugador tendrá días programados y una preparación individualizada en función de sus necesidades.

Dos semanas para preparar lo que viene

Mourinho quiere sacar partido de un parón más largo de lo habitual. El objetivo es doble: trabajar pensando en los próximos encuentros del Real Madrid y mejorar individualmente a los futbolistas que permanecen en Valdebebas.

Courtois, Rüdiger, Lunin y Tchouaméni son algunos de los jugadores que podrán beneficiarse de este escenario. No tendrán necesariamente el mismo calendario ni las mismas cargas. El cuerpo técnico establecerá un plan específico para cada uno.

La situación cambia con los lesionados. Militao, Rodrygo y Mendy deberán seguir acudiendo a Valdebebas durante toda la semana para continuar con sus respectivos procesos de recuperación. Para ellos no existe ese periodo de descanso, ya que el objetivo es aprovechar cada día del parón para avanzar en su puesta a punto. También Valverde.

Tchouaméni, un caso especial

El gran beneficiado puede ser Aurélien Tchouaméni. El francés tendrá la oportunidad de completar durante estas semanas parte de la preparación que no pudo realizar durante la pretemporada.

Mourinho ya dejó claro que no tuvo ninguna influencia en su ausencia de la convocatoria francesa. La decisión nació de un acuerdo entre Zinedine Zidane y Tchouaméni. El nuevo seleccionador francés habló con el centrocampista, le dejó claro que cuenta con él para el futuro y ambos entendieron que lo mejor era aprovechar este periodo para trabajar en Madrid.

Para Mourinho es una situación ideal. Tchouaméni podrá descansar primero y posteriormente realizar un trabajo específico para recuperar su mejor condición física y dejar atrás definitivamente sus problemas recientes.

Descanso, preparación de los próximos partidos y trabajo individualizado. Ese es el plan diseñado por Mourinho para convertir estas dos semanas sin competición en un periodo útil antes de que los internacionales regresen y el Real Madrid vuelva a ponerse en marcha.

Thiago Pitarch baja al Castilla para coger ritmo

El plan tiene otra particularidad con Thiago Pitarch. En su caso, Mourinho considera que lo que necesita ahora mismo son minutos. Por ello, el entrenador ha dado el visto bueno para que el centrocampista entre en dinámica del Castilla durante las próximas jornadas.

Thiago estará disponible este miércoles para Julián López de Lerma en el partido aplazado que disputará el Castilla contra el Sant Andreu. Además, existe la posibilidad de que sea convocado por España sub-20 para el encuentro contra México.

El objetivo es muy claro: que coja ritmo competitivo. Thiago sufrió una lesión de rodilla que le obligó a perderse toda la pretemporada y necesita partidos para terminar de ponerse a punto. Aunque aparece integrado en la plantilla del primer equipo, tiene ficha con el Castilla, una circunstancia que el Real Madrid aprovechará durante este parón.

El primer equipo no vuelve a competir hasta el 10 de octubre y, hasta entonces, el Castilla tiene tres compromisos ligueros. Una ventana perfecta para que Thiago pueda acumular una buena cantidad de minutos antes de regresar a las órdenes de Mourinho.

El portugués quiere que el canterano compita todo lo posible durante estas semanas. Con Thiago no toca parar, sino jugar. Después de perderse prácticamente todo el verano, estos partidos con el Castilla deben servir para que se meta definitivamente en la temporada y regrese al primer equipo con ritmo en las piernas.

Descanso para unos, recuperación para los lesionados, trabajo específico para otros y competición para Thiago. Mourinho ha diseñado un parón a la carta para cada futbolista que se queda en Madrid.