Tebas contesta al Real Madrid: «Representar a todos tampoco significa obedecer al más poderoso»

Javier Tebas reacciona al comunicado del Real Madrid en el que estallaba contra el presidente de la Liga por sus continuos ataques al equipo blanco. Tebas se justifica ahora en que la entidad blanca «confunde neutralidad con independencia» y mantiene su animadversión contra el Real Madrid, que dice que sigue teniendo la estrategia de «desviar la atención de otros problemas».

«He leído el comunicado. Coincido plenamente en una frase: el presidente de la Liga no es el dueño de la competición. El presidente del Real Madrid tampoco», comienza Tebas en su mensaje en las redes sociales, en la que dice que «representar a todos los clubes exige defender la igualdad y la equidad entre ellos».

«Reclaman que contribuya a generar confianza en la imparcialidad de la competición. Precisamente por eso rechazo el relato de que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid. Criticar una decisión arbitral es legítimo. Convertir cada perjuicio en prueba de una persecución es otra cosa. ¿Eso genera confianza o daña la imagen del fútbol español?», añade Javier Tebas en su alegato en redes.

«Confunden neutralidad con independencia. Si por neutralidad entienden no tomar partido ante nada, ni siquiera entre lo que está bien y lo que está mal, están pidiendo que renuncie a mi responsabilidad. La independencia exige decidir con criterio propio, sin presiones ni subordinaciones, aplicando las mismas reglas a todos y defendiendo el interés común. Eso implica tomar decisiones y posicionarse, aunque al Real Madrid no le guste», comenta el presidente de la Liga.

Por último, Tebas finaliza su mensaje diciendo que no estará «subordinado» al Real Madrid: «Defender los intereses de un club no significa asumir su discurso. Y representar a todos tampoco significa obedecer al más poderoso. Hay que defender los intereses de la competición, de la Liga. Ni soy el dueño de la Liga ni voy a gestionarla como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos. Subordinación a ninguno».

El comunicado del Real Madrid

En la tarde de este martes, el Real Madrid lanzó un comunicado en el que criticaba a Javier Tebas, que sigue con sus ataques al club blanco. «Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable», explicó el Real Madrid.

«Resulta del todo sorprendente que el presidente de la Liga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición. De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo», añadió el club blanco.