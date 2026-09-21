Tebas hace de analista tras el derbi: «¿Las rojas? El Real Madrid no perdió por esas jugadas»

Javier Tebas no ha tardado en pronunciarse sobre las polémicas del derbi. El presidente de la Liga ha adquirido un nuevo rol de analista y ha mostrado su opinión, como de costumbre, contraria a los intereses del Real Madrid. El ejecutivo considera que el equipo blanco «no perdió por esas jugadas», preguntado por las tarjetas rojas perdonadas a Cuti Romero y Kang-in Lee por sus durísimas faltas sobre Jude Bellingham y Fede Valverde.

«Entiendo lo de las quejas, nunca las formas», dijo, refiriéndose a la manera en la que José Mourinho se expresó en la sala de prensa del Metropolitano al criticar a los árbitros de campo y de VAR y al CTA en conjunto. «El Madrid no perdió por esas jugadas», añadió, y metió cizaña al hablar del penalti sobre el Atlético: «Una roja que seguro que era roja, la de Huijsen».

También analizó la de Romero: «La otra no, no era roja. Se veía que daba al balón primero». Con la de Kang-in Lee, ya sí duda: «Se puede pitar roja, puede parecer roja, que si lo pitas no pasa nada. Y si no, fue tan rápida la jugada que entiendo que pasó lo que pasó y ya está».

«El tuit no lo he visto. Nosotros denunciamos hace tiempo la conducta de Real Madrid TV y, después de lo de ayer, hay que continuar con la ética. Es una forma injusta y cruel de presionar al árbitro», cerró Tebas, cuestionado por la publicación del club rojiblanco este lunes, en la que difundió el folio impreso por Mourinho, con el mensaje adjunto de «Stop acoso arbitral».

El presidente de la Liga, el exseleccionador de España, Vicente del Bosque, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han apadrinado este lunes la presentación de la Fundación Red Parkinson, en la que la organización ha dado a conocer su misión, sus principales proyectos y su compromiso con las personas afectadas por dicha enfermedad y sus familias a través del deporte, especialmente del tenis de mesa y de la fisioterapia activa.