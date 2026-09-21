Mbappé cierra la polémica con Dembélé por el Balón de Oro: «Ya he hablado con él y no hay tensión»

Kylian Mbappé ha dado por zanjada la supuesta guerra que había en Francia con Ousmane Dembélé por el Balón de Oro. El delantero del Real Madrid lanzó unas declaraciones que provocaron un terremoto en el país galo entre ambos compañeros de la selección. Es por ello que el madridista ha querido salir para cerrar la polémica y desmentir una mala relación entre ambos.

Desde hace semanas comenzó la campaña por el premio. Fue entonces cuando Mbappé encendió la mecha haciendo una comparación con Ousmane sobre las opciones de ambos de levantar el trofeo: «Siempre se le ha visto (Dembélé) como un jugador talentoso. A mí siempre se me ha visto como el elegido. Yo estuve arriba del todo muy pronto».

Unas palabras que llegaron a los oídos del jugador del PSG, que no tardó en responder: «En toda mi carrera no he hablado y trabajado mucho. Nunca fui el elegido, pero el año pasado fui recompensado por un año muy bueno en París. Este año, ya veremos. Sin presión», declaró en pleno debate tras conocerse la lista de los aspirantes al Balón de Oro.

A las puertas de que ambos se reencontrasen en la concentración con Francia. Kylian aprovechó para desvelar que tuvieron una conversación para hacer las paces: «No hay tensión. Ya he hablado de esto con él. Es un amigo. No hay realmente un problema al respecto. Estoy muy tranquilo. Cuando llegamos a estos momentos de ventanas internacionales, algunos quieren hacer algún debate», explicó en L’Equipe. Tanto Mbappé como Dembélé se encontrarán en Clairefontaine (París) para unirse al nuevo proyecto de Zinedine Zidane.

Mbappé tiene dos semanas en las que podría jugar hasta los cuatro partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones contra Turquía, Bélgica (x2) e Italia. Un último impulso antes de afrontar el mes de octubre con la gala del Balón de Oro y el Clásico como sus dos fechas marcadas en el calendario.