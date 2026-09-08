Mbappé comienza la campaña por el Balón de Oro

Kylian Mbappé ha comenzado su particular campaña para ganar el Balón de Oro. El delantero francés aprovechó la rueda de prensa previa al estreno del Real Madrid en la Champions contra el Inter de Milán para defender abiertamente su candidatura. Sin esconderse y con la confianza que siempre le ha caracterizado, el madridista dejó claro que se considera el principal favorito para conquistar el prestigioso galardón individual.

«Yo votaría por mí mismo», aseguró Mbappé cuando fue preguntado por sus opciones. Una declaración de intenciones que llega en un momento clave, justo cuando comienza la batalla mediática previa a la entrega del premio. El francés entiende que ha hecho méritos suficientes para ganarlo y considera que su actuación en el pasado Mundial debe tener un peso decisivo en la votación.

Mbappé fue uno de los grandes protagonistas del campeonato. Marcó 10 goles, conquistó la Bota de Oro y elevó hasta 22 su cifra total de tantos en los Mundiales. Unos registros históricos que refuerzan una candidatura construida desde el rendimiento individual. Aunque Francia no pudo proclamarse campeona, el delantero volvió a demostrar que los grandes escenarios están hechos a su medida.

El atacante también sabe que jugar en el Real Madrid multiplica la repercusión de todo lo que hace. «Cuando juegas en el Madrid, la gente te asocia de manera natural a estos premios», explicó. Mbappé reconoce que incluso los aficionados le paran por la calle para decirle que puede ser su año. Una corriente de opinión que el propio jugador ha decidido alimentar.

Mbappé se reivindica

El gran obstáculo para el francés es la ausencia de títulos colectivos importantes durante la pasada temporada. Sin embargo, Mbappé sostiene que el Balón de Oro debe premiar también la excelencia individual. Sus cifras, su impacto en el Mundial y su condición de máxima estrella del Real Madrid son los principales argumentos de una candidatura que ya ha recibido el respaldo público de José Mourinho.

El técnico portugués considera que el premio debe entregarse al mejor futbolista del mundo y no convertirse únicamente en un reconocimiento al jugador perteneciente al equipo que más títulos haya ganado. Un discurso que encaja plenamente con los intereses de Mbappé y que marca el inicio de una campaña que irá ganando fuerza durante las próximas semanas.

Ahora, el francés deberá acompañar sus palabras con actuaciones. La Champions vuelve a situarle frente a su gran asignatura pendiente y el Inter será el primer examen. Mbappé ya ha presentado oficialmente su candidatura. Quiere el Balón de Oro y no tiene ninguna intención de disimularlo.