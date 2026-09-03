Luis Enrique rechaza la candidatura de Mourinho con Mbappé y pide el Balón de Oro para Fabián

Luis Enrique no ha tardado en responder a las declaraciones de José Mourinho respecto al Balón de Oro la pasada semana. El técnico luso aseguró en sala de prensa que, el mero hecho de ganar la Champions, no era suficiente para que un futbolista del PSG se llevara el galardón individual más reconocido. También ante los medios de comunicación, el ex entrenador culé ha querido poner en valor a los suyos y ha sugerido un candidato: Fabián Ruiz.

El centrocampista español fue el único jugador capaz de conquistar el Mundial y la Champions League en esta temporada. Lo hizo como titular y como pieza importante en los esquemas de Luis Enrique y Luis de la Fuente, pese a que en el torneo mundialista fue relegado al banquillo, por detrás de Pedri, en dos encuentros de la fase de grupos y los cruces de octavos y cuartos de final. Su técnico en el PSG ha contradicho a José Mourinho, que señaló en la previa del duelo ante el Málaga el juego coral de los parisinos. «No puedes dar el Balón de Oro porque ganó la Champions o el Mundial. Si quieres premiar la Champions, da el Balón de Oro a Luis Enrique, o a De la Fuente», declaró.

El técnico del Real Madrid puso por delante a las estrellas merengues, especialmente Kylian Mbappé, como candidatos con más peso para optar al galardón. «Sabemos dónde están, aquí. Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano», destacó Mou sobre sus futbolistas en un verano en el que tanto el galo como Jude Bellingham firmaron dos de las mejores actuaciones individuales del Mundial. Aunque las palabras del entrenador luso recuerdan más a un Kylian Mbappé que anotó 10 dianas en el torneo y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Mourinho y Luis Enrique, ‘enfrentados’ por el premio

Una semana después, Luis Enrique ha contestado a las palabras de Mourinho en rueda de prensa, señalando que un futbolista de su equipo debería ganar el premio. «No estoy interesado en quién va a ser Balón de Oro. Para mí, un jugador del PSG debería ganarlo. Todos nuestros jugadores han ganado la Champions. Tenemos a Fabián, que también ha ganado el Mundial. Puedo estar equivocado, pero es mi opinión», ha respondido el asturiano a una pregunta de un periodista español.

El ex técnico de la selección española también ha nombrado a Ousmane Dembélé, ganador el pasado año. El delantero francés participó menos de lo habitual en la Ligue 1, donde anotó 10 goles en 22 partidos, y concentró sus esfuerzos en la Champions League. Los ocho tantos del ‘Mosquito’ fueron decisivos para que Dembélé conquistara su segundo cetro continental de manera consecutiva con el PSG. Este año su candidatura es menos sólida, ante la dificultad de repetir galardón y sus escasa cifra de goles. Sus números contrastan con los de delanteros con un Kylian Mbappé al que José Mourinho inició su campaña por el Balón de Oro días atrás.