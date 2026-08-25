Luis de la Fuente, seleccionador español (65 años): «Estoy con los ceutíes siempre, tengo amigos allí. Los primeros que tienen que recuperar sus vidas son ellos»

Hay lugares que se quedan en el corazón y personas que, aun lejos, nunca dejan de sentirse cerca. Luis de la Fuente, con amigos y afectos en Ceuta, ha querido hacer llegar su cariño a los ceutíes en estos momentos difíciles: «Estoy con ellos siempre». Para el seleccionador español, ahora lo más importante es que quienes han sufrido puedan volver a recuperar sus vidas.

El seleccionador, reciente campeón del mundo con España en Estados Unidos, ha asegurado que quienes viven en Ceuta «han visto de una manera u otra cortada esa normalidad», por lo que desea «que alcancen pronto la normalidad como ellos pretenden y ya se solucionarán todos los problemas que vengan después».

Este problema ha provocado que se cuestionen las condiciones en las que jugará el Mundial 2030, previsto que España, Portugal y Marruecos organicen el torneo, aunque la sede en la que tendrá lugar la final continúa siendo todo un misterio. De La Fuente ha sido tajante al respecto: «Se nos escapan esas esferas. No sé lo que será lo que mueva para tomar una decisión u otra. Pero yo creo que en ese primer escenario no hay ninguna oferta mejor en todos los sentidos que España como país organizador y con posibilidades de jugar una posible final, que en un principio esa era la idea».

Final del Mundial 2030, en España

El seleccionador español ha defendido la «propuesta de jugar la final en España, en Madrid», aunque haya ahora dudas de ello. En la entrevista de RNE, ha expresado su orgullo por todo lo conseguido (según el entrenador, por su talento y por ser buenas personas) y espera cosechar más éxitos con todos ellos. De ellos destaca Rodri, a quien considera «el mejor jugador del mundo» y el «faro del equipo».

Otra de las estrellas de España es Lamine Yamal, de quien dice que es muy «inteligente» y que entiende que puede «beneficiar al equipo», aunque reconoce que tiene mucho camino por recorrer y muchas cosas que aprender. «Lo que tiene que aprender es a convivir con otros jugadores muy buenos y aceptar con humildad que quizá hoy sea el jugador más destacado, pero mañana tenga que ser otro».