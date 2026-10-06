Las Colecciones Masaveu recorren cinco siglos de arte textil en Madrid

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson inaugura en el Centro FMCMP de Madrid la exposición Colecciones Masaveu. Arte textil, que reúne alrededor de ochenta piezas textiles fechadas entre el siglo XV y la actualidad, procedentes de las colecciones Masaveu. Abierta hasta el 18 de julio de 2027, la muestra da a conocer uno de los núcleos hasta ahora menos conocidos de este importante fondo y traza un recorrido por la evolución del arte de los tejidos desde el siglo XV a la actualidad, a través de una cuidada selección de tapices y bordados históricos, junto a propuestas más recientes vinculadas al arte textil.

La exposición se estructura en dos grandes ámbitos: Alfombras, bordados y tapices históricos, dedicado al fondo antiguo, y Tejidos: el derecho y el revés, con una cuidada selección de obras de vanguardia y contemporáneas. La primera parte está comisariada por Antonio Sama, profesor permanente laboral en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, y la segunda, dedicada al mundo contemporáneo, por Patricia Molins, historiadora del arte y comisaria de exposiciones.

En total, seis secciones históricas y nueve contemporáneas construyen un recorrido que propone un diálogo entre distintas épocas, técnicas, y lenguajes, y que denota el interés por coleccionar arte textil de la familia Masaveu. Como epílogo de la exposición se expone la obra Homenatge a Frederic Mompou (Homenaje a Frederic Mompou), realizada en 1978 por Josep Grau-Garriga, que sintetiza, por un lado, la pasión por el arte textil de la familia Masaveu al tiempo que, por otro, refleja la labor de mecenazgo artístico y musical desarrollado por sus miembros y más concretamente por Pedro Masaveu Masaveu, primer impulsor de las colecciones Masaveu de arte textil e íntimo amigo de Mompou.

Del tapiz histórico a una excepcional alfombra mudéjar

Bajo el título Alfombras, bordados y tapices históricos, el primer ámbito de la exposición, a cargo de Antonio Sama, reúne una selección de diecisiete tapices, bordados y alfombras de unas colecciones que no paran de crecer y de enriquecerse. La selección reúne piezas datadas entre los siglos XV y XVIII y ejecutadas en algunos de los principales talleres de los Países Bajos meridionales, Francia y España. Eludiendo el discurso cronológico o la clasificación por escuelas, las obras se distribuyen en seis secciones temáticas: la mitología y el grutesco, historias de la Antigüedad, asuntos bíblicos, paisajes y boscajes, la pastoral galante y, de manera independiente, la alfombra mudéjar, “cuya excepcionalidad tipológica, histórica y técnica requiere una presentación diferenciada”, explica el comisario.

El recorrido diseñado permite, de esta manera, apreciar la diversidad de funciones que tuvo históricamente el tapiz, desde la representación de complejos relatos mitológicos, bíblicos o de la Antigüedad hasta su utilización como elemento decorativo y de representación. Además, la presencia de dos obras contemporáneas firmadas por Jean Lurçat y George Braque e intercaladas con la tapicería histórica permiten mostrar la influencia de esta en el arte contemporáneo y los diálogos establecidos entre las distintas piezas de las colecciones.

La transformación del tejido en la modernidad

El segundo ámbito, Tejidos: el derecho y el revés, comisariado por Patricia Molins, aborda a través de unas sesenta piezas la transformación de las prácticas textiles durante los siglos XX y XXI y el protagonismo que han adquirido en el arte contemporáneo. Protagonizada en gran medida por mujeres, “reivindican la sensorialidad y emotividad de unos haceres asociados al cuerpo, a la naturaleza, al trabajo femenino y a la transmisión familiar del conocimiento desde épocas arcaicas”, señala la comisaria.

El recorrido arranca con dos de las figuras pioneras asociadas a la renovación textil en la primera mitad del siglo XX: Mariano Fortuny y Anni Albers. La exposición también incide en cómo algunos de los grandes artistas vinculados a las vanguardias y a la modernidad, como Joan Miró, Sonia Delaunay, Georges Braque, Alexander Calder, Henri Laurens o Le Corbusier, exploraron las cualidades táctiles del textil.

A partir de los años sesenta y setenta del siglo XX, la denominada Nueva tapicería rompió con la bidimensionalidad tradicional. Impulsada internacionalmente por las bienales de Lausana y por las aportaciones de Anni Albers, Magdalena Abakanowicz o Sheila Hicks, todas ellas representadas en la muestra, la fibra comenzó a adquirir valor escultórico, espacial y arquitectónico.

El recorrido incorpora también una significativa presencia latinoamericana a través de artistas como Olga de Amaral, Ella Krebs, Esther Chacón y la catalano-mexicana Marta Palau, en cuyo trabajo está presente la huella actualizada de la tradición textil precolombina, e incorpora una serie de piezas de artistas que en los últimos veinte años han “vuelto a mirar al tejido como un lenguaje desde el que hablar de las preocupaciones actuales y elaborar una relectura de la historia del arte”, destaca Molins.

En un momento en que mercado, instituciones y creadores coinciden en destacar la vigencia e interés del arte textil, esta exposición se consolida como una oportunidad única para poder recorrer cinco siglos de historia del arte textil a través de los fondos de las colecciones Masaveu.

Una programación para ampliar la mirada sobre el arte textil

La exposición se completa con Obras invitadas: Millares, Rivera y Solano, una propuesta vinculada a Colecciones Masaveu. Arte textil que podrá visitarse hasta el 29 de noviembre. La muestra forma parte del programa Obras invitadas, concebido para mostrar periódicamente piezas de artistas representados en las colecciones Masaveu y ofrecer nuevas perspectivas sobre algunos de sus autores.

En esta ocasión, la selección reúne obras de Manolo Millares, Manuel Rivera y Susana Solano y amplía el recorrido por la incorporación de materiales y procedimientos textiles a la creación contemporánea. Aunque artistas como Joan Miró o Pablo Picasso ya habían utilizado telas en sus collages de los años veinte, fue a partir de la década de 1950 cuando el tejido adquirió un nuevo protagonismo en la pintura española. Los artistas informalistas incorporaron hilos, cuerdas, cosidos y tejidos para romper con el plano pictórico, una experimentación que permite establecer nuevos diálogos con las obras presentes en la exposición principal.

Junto a esta propuesta, la Fundación ha diseñado un programa de mediación dirigido a distintos públicos. Durante toda la muestra se ofrecen visitas guiadas gratuitas, tanto individuales como grupales. A ellas se suman las visitas-taller para familias con niños y niñas de entre 4 y 12 años, que combinan el recorrido por las salas con actividades de experimentación, así como un programa escolar gratuito adaptado a los diferentes niveles educativos, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.