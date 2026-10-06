Dos obras de una sola colección: Christie’s subastará un Picasso por seis millones de euros y un Miró por 11 millones de euros

Christie’s subastará este mes en Londres un Picasso valorado en más de 6 millones de euros y un Miró estimado en más de 11 millones de euros, dentro de la colección del empresario Peter Simon, la colección de un único propietario de mayor valor ofrecida hasta ahora por la casa de subastas en Londres.

En concreto, la obra de Pablo Picasso ‘Crâne, lampe, poireaux, pichet’, de 1945, está valorada entre 3,5 y 5,5 millones de libras (más de 4 y hasta más de 6 millones de euros), mientras que ‘Peinture (Les amants – Adam et Eve)’, de Joan Miró, de 1925, cuenta con una estimación de entre 7 y 10 millones de libras (más de 8 y hasta más de 11 millones de euros).

Ambas obras forman parte de ‘Monsoon: The Peter Simon Collection’, que reúne cerca de 200 lotes y será ofrecida a través de tres subastas durante la llamada Frieze Week de Londres. La colección recorre distintas corrientes del arte del siglo XX y conecta la Escuela de St Ives con el modernismo europeo, el expresionismo abstracto con el Op Art y la Escuela de Londres con la pintura contemporánea internacional.

La primera de las subastas dedicadas a la colección tendrá lugar el 14 de octubre, seguida de una venta diurna el día 15, mientras que la parte ‘online’ permanecerá abierta hasta el 20 de octubre. Entre las obras más destacadas figuran también ‘Figure in Movement’, de Francis Bacon, de 1978, valorada entre 14 y 18 millones de libras; ‘Study for a Figure’, también de Bacon, con una estimación de 4 a 6 millones; y ‘Composition A, with Double Line and Yellow’, de Piet Mondrian, valorada entre 8 y 12 millones de libras.

Además, la subasta ’20th/21st Century: London Evening Sale’, prevista para el 14 de octubre, estará encabezada por obras de Piet Mondrian, Wassily Kandinsky y Andy Warhol. Entre ellas destaca ‘Composition III’, de Mondrian, de 1920, con una estimación de entre 20 y 30 millones de libras, mientras que el precio estimado de ‘Das bunte Leben’, de Kandinsky, de 1907, se facilitará bajo petición.

Dentro de esta programación, Christie’s también presentará una colaboración con Artists for Climate Action, una plataforma de recaudación impulsada por Gallery Climate Coalition y ClientEarth, con dos obras donadas por los artistas Igshaan Adams y Patricia Leite cuyos beneficios se destinarán a iniciativas de acción climática.