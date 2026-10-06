Amazon Prime Day 2026, en directo: los productos con los mejores descuentos de hoy

La Fiesta de Ofertas Prime 2026 ya ha comenzado. Amazon da el pistoletazo de salida este martes 6 de octubre a dos jornadas de descuentos exclusivos para los clientes Prime, con cientos de productos rebajados hasta mañana, miércoles 7 de octubre.

Tecnología, hogar, pequeños electrodomésticos, dispositivos electrónicos, belleza y todo tipo de accesorios protagonizan una jornada en la que las ofertas se suceden a gran velocidad. Pero, entre tantas promociones, no siempre es fácil distinguir los descuentos que realmente merecen la pena.

Por eso, en este directo recopilamos y actualizamos las mejores ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, con especial atención a los productos que presentan los descuentos más interesantes.

Amazon Prime Day 2026: los productos más rebajados de hoy