Amazon Prime Day 2026, en directo: los productos con los mejores descuentos de hoy
Amazon da el pistoletazo de salida este martes 6 de octubre a dos jornadas de descuentos exclusivos para los clientes Prime
En tiempo real recopilamos y actualizamos las mejores ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, con especial atención a los productos que presentan los descuentos más interesantes
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La Fiesta de Ofertas Prime 2026 ya ha comenzado. Amazon da el pistoletazo de salida este martes 6 de octubre a dos jornadas de descuentos exclusivos para los clientes Prime, con cientos de productos rebajados hasta mañana, miércoles 7 de octubre.
Tecnología, hogar, pequeños electrodomésticos, dispositivos electrónicos, belleza y todo tipo de accesorios protagonizan una jornada en la que las ofertas se suceden a gran velocidad. Pero, entre tantas promociones, no siempre es fácil distinguir los descuentos que realmente merecen la pena.
Por eso, en este directo recopilamos y actualizamos las mejores ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, con especial atención a los productos que presentan los descuentos más interesantes.
Amazon Prime Day 2026: los productos más rebajados de hoy
El Roborock Qrevo S5V pasa de
769,99 euros a 349,99 euros con un 55% de descuento
Este robot aspirador cuenta con 12.000 Pa de succión, doble cepillo antienredos y doble mopa giratoria elevable. También incorpora autovaciado y rellenado automático y evitación inteligente de obstáculos.
La plancha ghd Gold pasa de 249 a 138,99 euros con un 44% de descuento
La plancha profesional de ghd está diseñada para todo tipo de cabello y permite crear alisados, ondas y rizos, con un acabado liso y brillante.
Pack de 3 bóxers Calvin Klein con un 48% de descuento
El pack de tres bóxers de Calvin Klein se queda en 23,51 euros, frente a los 44,90 euros del precio recomendado. Están confeccionados con 95% de algodón y 5% de elastano, con tejido elástico para mayor comodidad y cintura con el clásico logo de la marca.
Toallitas Dodot Pure Aqua con un 37% de descuento
Las 1.152 toallitas Dodot Pure Aqua están ahora por 34,19 euros, frente a los 53,89 euros de precio mediano habitual. El pack incluye 24 paquetes de 48 unidades y cuenta con una fórmula con 99% de agua, sin alcohol, sin perfume y sin plástico.
Altavoz Echo Dot, con un 68% de descuento en un pack de dos
El pack de dos Echo Dot de última generación baja hasta los 56,98 euros, frente a los 179,98 euros del precio recomendado. Ofrecen sonido más potente, conexión wifi y Bluetooth y permiten controlar dispositivos del hogar y utilizar Alexa mediante comandos de voz.
Amazon tira la casa por la ventana con sus ofertas Prime
La Fiesta de Ofertas Prime 2026 ya ha arrancado y Amazon ha llenado su catálogo de descuentos en algunas de sus categorías más populares. Entre las primeras promociones destacan especialmente los productos de tecnología, hogar y electrónica, con rebajas que en algunos casos superan el 30%.
Durante las próximas horas iremos recopilando en este directo las mejores ofertas de Amazon, con productos seleccionados por su descuento y su precio actual para localizar aquellas compras que realmente merecen la pena.
La Dyson Cyclone V10 pasa de
479 eurosa 349 euros con un 27% de descuento
La aspiradora sin cable de Dyson ofrece hasta 60 minutos de autonomía, 150 vatios de succión y un sistema de filtración que captura el 99,99% de las partículas.