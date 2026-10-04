Un panadero valenciano llega todos los días antes de las 3:00 de la mañana para trabajar en su obrador: el negocio lo fundaron sus padres y lleva abierto 46 años

Cada vez hay más panaderos que no trabajan de noche, pero cuando Juan José Armengol llega al obrador de Forn Sant Roc, en Alberique, todavía faltan varias horas para que entren los primeros clientes. Y es que su jornada comienza antes de las tres de la madrugada.

La persiana no se levanta hasta las seis, pero para entonces buena parte del trabajo debe estar terminado. Pero detrás de esta rutina tan dura hay una historia familiar que merece la pena contar.

Los padres de Juanjo compraron el horno en 1980, el mismo año en que nació su hijo. Cuarenta y seis años después, el negocio continúa en manos de aquella familia, aunque ahora es él quien dirige el obrador y asume el relevo de una profesión que aprendió desde la cuna.

La panadería que triunfa en Alberique: ya va por su segunda generación

De momento, el Forn Sant Roc todavía no está entre las panaderías más antiguas de Valencia, pero va camino de ello gracias a que Juanjo ha heredado el trabajo de sus padres.

Los padres de Juanjo se casaron en 1979 y buscaron un horno que tuviera una vivienda en la parte superior. Terminaron comprándolo en 1980 y el 5 de marzo de ese mismo año nació quien décadas después se convertiría en su propietario.

Gracias al reportaje de Bread Chronicles, hemos podido ver cómo Juanjo empieza su jornada a las tres de la mañana para amasar, formar, rellenar y colocar todos los productos en el mostrador.

Quizás a nosotros nos parezca algo muy duro, pero Juanjo lo ha mamado desde pequeño. Vio a sus padres trabajar de esta forma y fue el único de la familia que heredó la pasión por el pan y la repostería artesanal. Por eso quiso llevar el negocio un paso más allá.

La dureza del oficio de panadero: trabaja de noche y estudia de día

Juanjo no quiso limitarse a heredar un negocio y quiso mejorarlo, por lo que a los 19 años se puso a estudiar pastelería. La formación duró cuatro años y la compatibilizó con ayudar a sus padres en el horno por la noche.

No fue hasta el año 2020 cuando sus padres se jubilaron y Juanjo tomó definitivamente las riendas del Forn Sant Roc de Alberique.

Para entonces llevaba años trabajando en el negocio, pero el relevo significaba asumir también la responsabilidad de mantener abierto un horno que ya formaba parte de la vida comercial del municipio.

Desde entonces la panadería ha aumentado sus clientes y actúa tanto como gerente, como panadero y pastelero. Eso sí, no lo hace solo. Trabaja junto a Juan Carlos en el horno y con Amparo en la atención al público.

Qué es lo mejor del Forn Sant Roc y qué debes comprar

Obviamente, lo que más se compra es el pan, pero si te desplazas a Alberique para visitarlos nuestra recomendación es que compres panquemado o magdalenas valencianas.

También triunfan por sus pizzas, sus tartas y por los canapés y otros tipos de bollería más moderna.

De hecho, en 2023 obtuvieron el tercer premio de ornamentación comercial en el Concurso de Dulces de Pascua organizado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia.

El obrador se encuentra en el número 56 de la calle Poeta Badenes de Alberique y abre de lunes a sábado entre las 6:00 y las 13:30 horas.