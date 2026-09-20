Una familia de panaderos alicantinos están en el obrador antes de las 6:00 de la mañana cada día: van por la 4º generación y su negocio lleva 80 años abierto

El oficio de panadero es uno de los más sacrificados que existen, y por toda España hay historias de hornos que merece la pena probar. Pero si vas a Alicante el mejor de todos es Forn Mariu, ya va por su cuarta generación.

Esta panadería alicantina abrió sus puertas en 1943 como un pequeño horno dedicado al pan artesanal. Desde entonces se ha modernizado, pero hay algo que nunca cambia: los madrugones para trabajar.

De momento parece que merece la pena porque todos los días la gente se agolpa en la puerta para comprar todo lo que hay en su mostrador. ¿Cuál es su secreto? En un reportaje para Bread Chronicles lo han contado.

La familia de panaderos alicantinos que lleva más de 80 años amasando cada madrugada

Forn Mariu forma parte de esas panaderías valencianas que han sobrevivido porque han convertido el oficio en una herencia. No se trata sólo de vender pan, sino de mantener una forma de trabajar que pasa de padres a hijos.

La prueba es que lleva más de 80 años en manos de la misma familia, a lo largo de cuatro generaciones, desde el bisabuelo hasta el miembro más joven de la saga.

La historia arranca en 1943, cuando el abuelo Pep comenzó a amasar en Ibi, en Alicante. Décadas después, Carlos Mariel Albert continuó aquel camino junto a su hijo Santi y Eva, la mujer de éste.

Ahora la familia mantiene el Forn Mariu en la calle Deportista Kiko Sánchez, 13, en Alicante. Allí empiezan a trabajar antes de que pinten las calles, con el obrador funcionando antes de las 6:00 de la mañana.

El secreto del Forn Mariu en Alicante para conquistar con sus panes

Más allá de los horarios y de los años, el secreto de Forn Mariu no es otro que la calidad del pan. La familia trabaja con masa madre de cultivo, fermentaciones largas y elaboraciones sin aditivos. Todo para lograr un producto más nutritivo, saludable y con sabor.

«El pan lo hacemos con un 20% de masa madre, creamos un pan muy saludable y con un sabor muy rústico», resume. De hecho, cada nuevo integrante del clan debe conocer cómo es el trabajo en todo el horno.

Además, en cada nueva elaboración siempre tienen presente los orígenes familiares: «El nombre viene por mi abuela, la que nos ha enseñado todo. Y a mi padre, nosotros somos tres hermanos y son los que nos han enseñado todo».

La prueba de que este horno alicantino es uno de los mejores de España

Es difícil pasar por Alicante y no tener la oportunidad de llevarte un pan del Forn Mariu. Abre todos los días excepto el lunes desde las 8:30 de la mañana. Eso sí, los fines de semana bajan la persiana a las 14:30.

Aun así, la mayor evidencia de su calidad es la opinión de los clientes: «Fui a desayunar y la experiencia fue excelente. Se nota que utilizan pan de calidad, y eso marca la diferencia. El trato fue muy amable y el local es nuevo, bonito y está cuidado al detalle».

Pero, por encima de todo, el trato humano marca la diferencia: «Servicio rápido, personal amable, ambiente agradable y un lugar tranquilo. El bollo de chocolate y el cruasán estaban deliciosos».