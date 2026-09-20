Platón, filósofo griego alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles: «El hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida»

Es sorprendente descubrir cómo hay frases de Platón que podemos seguir aplicando en nuestra vida diaria. Por ejemplo, dar consejos sobre las decisiones de los demás es mucho más sencillo que enfrentarnos a nuestros problemas.

Por eso el filósofo griego Platón, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, pedía que redujéramos la distancia entre las palabras y la conducta: «El hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida».

Aunque se puede interpretar de varias maneras, lo que deberíamos de aprender de Platón es la relevancia de ser coherentes, examinar desde dónde hablamos, estudiar qué experiencia respalda lo que decimos y hasta qué punto aplicamos lo que exigimos.

Qué significa la frase de Platón sobre tener autoridad en nuestra vida

Cuando Platón afirmaba que «El hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida» hablaba de ser creíbles. Y es que una persona debería apoyarse en el esfuerzo que hace por llevar sus convicciones a la práctica.

Por ejemplo, pensemos en alguien que pide puntualidad a sus compañeros. Su petición tiene un respaldo visible cuando también organiza su tiempo para llegar a la hora acordada.

Si incumple sistemáticamente esa misma norma, tendrá que explicar una contradicción que afecta a su ejemplo. Desde ese punto de vista, dirigir la propia vida supone asumir decisiones, reconocer errores y revisar hábitos.

De hecho, la frase puede servir para preguntarnos si estamos dedicando más energía a corregir a otros que a resolver nuestras propias incoherencias. Sin embargo, conviene que evitemos una exigencia imposible.

No nos llevemos la frase de Platón al extremo contrario: nadie necesita tener una vida perfecta para expresar una opinión válida. Haber cometido errores también puede aportar experiencia, siempre que se reconozcan y no se presenten como defectos exclusivos de los demás.

Cómo aplicar el consejo del filósofo Platón en las decisiones de nuestra vida

Una forma concreta de empezar consiste en escoger una exigencia que repetimos a menudo. Si pedimos que nos escuchen, podemos observar cuánto interrumpimos. Si reclamamos sinceridad, podemos revisar cómo reaccionamos cuando alguien nos señala un error.

También podemos llevar esa revisión a los compromisos que adquirimos con los demás. Antes de aceptar una tarea por quedar bien, conviene comprobar si tenemos tiempo para cumplirla. Explicar un límite desde el principio evita sostener una promesa que ya sabemos difícil.

Si lo haces bien, el ejercicio puede terminar con una acción pequeña y comprobable: corregir un incumplimiento, pedir disculpas o reservar tiempo para una obligación pendiente.

Quién fue Platón, el filósofo griego que marcó la historia del pensamiento

Platón fue uno de los grandes filósofos de la Grecia antigua. Nació hacia el año 427 a. C. y murió en torno al 347 a. C., después de una vida dedicada al pensamiento, la enseñanza y la escritura filosófica.

Fue seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, dos nombres imprescindibles para entender la filosofía occidental. Además, fundó la Academia de Atenas en el año 387 a. C., una institución que se convirtió en uno de los grandes centros intelectuales de la Antigüedad.

La mayoría de sus obras se conservan en forma de diálogos, donde aborda cuestiones como la educación, la justicia, el conocimiento, el alma, la política, el amor y la virtud.