La reflexión de Platón, filósofo griego, sobre las relaciones: «El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él»

Es importante que no sólo leamos a los clásicos y escuchemos los consejos de filósofos del siglo XXI, pero hay una cita de Platón, el maestro griego, que sigue muy vigente en 2026.

Hay relaciones que acompañan, otras que entretienen y algunas que directamente nos obligan a crecer. Platón lo resumía así: «El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él».

Y es que no sólo habla de admirar a la gente brillante, sino de elegir bien el entorno, porque una persona que quiere aprender no busca quedar siempre por encima, sino tener cerca a quien le enseña algo.

La reflexión de Platón, filósofo griego, sobre estar con alguien mejor que uno mismo

Los filósofos griegos, como Sócrates, han dado consejos que siguen muy de actualidad, pero Platón entendió perfectamente la importancia de elegir correctamente el entorno. Y eso es algo fundamental ahora mismo.

Quien de verdad quiere aprender entiende que siempre hay alguien con más experiencia, más criterio o más dominio en algún aspecto de la vida: «El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él».

No se trata de compararse de forma amarga ni de sentirse inferior, sino de reconocer que el vínculo con personas más preparadas puede empujar a mejorar.

De hecho, esta idea platónica se puede aplicar a la amistad, al trabajo, al amor o a la familia. Porque, a veces, estar con alguien mejor no significa estar con alguien perfecto, sino con una persona que aporta calma, conocimiento, disciplina, generosidad o perspectiva.

El problema de este consejo filosófico es que ataca directamente a nuestro orgullo, ya que nos pide que dejemos de rodearnos sólo de quienes confirman lo que ya pensamos. Y es que el crecimiento aparece cuando alguien nos obliga a mirar un poco más lejos.

Qué nos enseña el filósofo Platón sobre las relaciones personales

La cita «El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él» es muy actual porque tendemos a construir las relaciones desde la comodidad. Buscamos a quien piensa igual, a quien no incomoda o a quien nos permite mantener intactas nuestras propias ideas.

Lo que propone Platón implica escuchar más, aceptar correcciones o reconocer que otra persona ve algo que uno todavía no entiende. Y eso requiere un carácter fuerte.

En todo caso, en una relación sana esa relación de aprendizaje no es humillante, ya que nos abre un mundo de posibilidades.

Por ejemplo, estar con alguien mejor en algún aspecto puede ayudar a ordenar prioridades, tomar mejores decisiones o aprender a vivir con más criterio.

Por qué la sabiduría depende de las personas que elegimos

Aprender no depende únicamente de estudiar o acumular datos; también entran en juego las experiencias, las conversaciones y las personas del entorno también enseñan, aunque muchas veces lo hagan sin dar una lección formal.

Platón entendía la búsqueda del conocimiento como algo activo porque una persona sabia no se queda parada en lo que ya domina. Sabe que siempre existen nuevas áreas sobre las que ampliar su mirada.

Es decir, hay que identificar a los maestros que tenemos cerca y no siempre serán obvios. A veces será un jefe o un filósofo, pero otras será un amigo o nuestro hijo.

La contraparte de la cita de Platón es que no todos los vínculos suman. Hay personas que ocupan tiempo, energía y atención, pero no ayudan a crecer. Distinguir entre quien acompaña y quien sólo desgasta es parte de esa sabiduría cotidiana.