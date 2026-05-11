Sócrates, filósofo, sobre el matrimonio: «Cásate, sin duda. Si consigues una buena esposa, serás feliz. Si consigues una mala, te convertirás en filósofo»
«Cásate, sin duda. Si consigues una buena esposa, serás feliz. Si consigues una mala, te convertirás en filósofo». Cuando Sócrates pronunció una idea tan conocida sobre el matrimonio, no lo hacía desde una mirada misógina ni centrada únicamente en la figura de su esposa, Jantipa. Más bien apuntaba al reto constante que implica convivir con otro ser humano en un vínculo cercano y permanente, donde las diferencias se hacen visibles día a día. En este contexto, el matrimonio se puede entender como un escenario cotidiano donde se aprende a convivir con el desacuerdo, el carácter del otro y las propias limitaciones.
En cualquier caso, para Sócrates el contacto con otras personas no era algo accesorio, sino el verdadero espacio donde se pone a prueba el carácter y se cultiva la virtud. Esta idea sobre el matrimonio no era exclusiva de Sócrates. Otros pensadores anteriores y posteriores, como Aristóteles, también entendieron la virtud no como un concepto abstracto, sino como una práctica que se ejercita día a día.
La reflexión de Sócrates sobre el matrimonio
Según el filósofo, incluso puede tener sentido elegir a alguien cuyo carácter nos suponga cierto reto, siempre dentro de unos límites saludables. No porque el conflicto sea un objetivo en sí mismo, sino porque en la convivencia aparecen inevitablemente diferencias que nos obligan a practicar la llamada «paciencia socrática». En los desacuerdos de pareja podemos detenernos, respirar y responder con más serenidad. Ese pequeño espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos es el terreno donde se entrena el autocontrol.
Las parejas no deberían medirse únicamente por la química inicial, sino también por la capacidad que tienen de impulsarnos a crecer. En ocasiones, el vínculo más valioso no es el que más nos refleja, sino aquel que nos obliga a cuestionar y ampliar nuestra forma de ver el mundo. Desde esa perspectiva, el mejor compañero no siempre es quien más se nos parece, sino quien nos acompaña en el proceso de convertirnos en una versión más consciente y equilibrada de nosotros mismos.
De la enseñanza de Sócrates sobre el matrimonio también se puede extraer otra lección especialmente valiosa: la importancia de no rendirse ante la primera dificultad. En muchos casos, la prisa por encajar en un ideal de pareja perfecto nos hace interpretar el conflicto como un signo de fracaso, cuando en realidad puede ser parte natural del proceso de convivencia.
Las mejores frases
- «Habla para que yo pueda conocerte»
- «El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor»
- «El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada»
- «No la vida, sino la buena vida, es lo que debe ser más valorado»
- «Las almas ruines solo se dejan conquistar mediante regalos»
- «Solo existe un bien: el conocimiento. Solo hay un mal: la ignorancia»
- «El grado sumo del saber es examinar el por qué»
- «La belleza es una efímera tiranía»
- «El mayor de todos los misterios es el hombre»
- «Es peor llevar a cabo una injusticia que cometerla, ya que quien la comete se transforma en injusto pero el otro no»
- «La muerte podría ser la más grande de las bendiciones»
- «Ni los reyes ni los gobernantes llevan el cetro, sino los que saben mandar»
- «Un hombre desinhibido no puede generar afecto, porque resulta difícil de tratar y le cierra la puerta a la amistad»
- «No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad»
- «Dejad que quien vaya a mover el mundo primero se mueva él mismo»
- «Una moral que se basa en valores emocionales relativos es una mera ilusión»
- «Soy ciudadano no de Atenas o de Grecia, sino del mundo»
- «Cualquiera que sostenga una opinión verdadera sobre un tema que no entiende es como un hombre ciego en el camino correcto»
- «Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo»
- «Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor»
- «El lujo es pobreza artificial»
- «Cada acción tiene sus placeres y su precio»
- «El paso del tiempo arruga tu piel, pero la falta de entusiasmo arruga tu alma»
- «Entender una pregunta es tener ya media respuesta»
- «Si yo me hubiese dedicado a la política habría muerto hace mucho»
- «Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea»
- «El amor más caliente tiene el final más frío»
- «El más rico es quien se contenta con poco»
- «Prefiero la honestidad y la verdad a la aprobación de las multitudes»
- «El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo»
- «Ser es hacer»
- «El mal uso del lenguaje introduce el mal en nuestra alma»
- «Entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento»
- «Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea»
- «Soy muy consciente de que no soy sabio en absoluto»
- «La excelencia es un hábito»