Sócrates, filósofo, sobre el matrimonio: «Cásate, sin duda. Si consigues una buena esposa, serás feliz. Si consigues una mala, te convertirás en filósofo»

«Cásate, sin duda. Si consigues una buena esposa, serás feliz. Si consigues una mala, te convertirás en filósofo». Cuando Sócrates pronunció una idea tan conocida sobre el matrimonio, no lo hacía desde una mirada misógina ni centrada únicamente en la figura de su esposa, Jantipa. Más bien apuntaba al reto constante que implica convivir con otro ser humano en un vínculo cercano y permanente, donde las diferencias se hacen visibles día a día. En este contexto, el matrimonio se puede entender como un escenario cotidiano donde se aprende a convivir con el desacuerdo, el carácter del otro y las propias limitaciones.

En cualquier caso, para Sócrates el contacto con otras personas no era algo accesorio, sino el verdadero espacio donde se pone a prueba el carácter y se cultiva la virtud. Esta idea sobre el matrimonio no era exclusiva de Sócrates. Otros pensadores anteriores y posteriores, como Aristóteles, también entendieron la virtud no como un concepto abstracto, sino como una práctica que se ejercita día a día.

La reflexión de Sócrates sobre el matrimonio

Según el filósofo, incluso puede tener sentido elegir a alguien cuyo carácter nos suponga cierto reto, siempre dentro de unos límites saludables. No porque el conflicto sea un objetivo en sí mismo, sino porque en la convivencia aparecen inevitablemente diferencias que nos obligan a practicar la llamada «paciencia socrática». En los desacuerdos de pareja podemos detenernos, respirar y responder con más serenidad. Ese pequeño espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos es el terreno donde se entrena el autocontrol.

Las parejas no deberían medirse únicamente por la química inicial, sino también por la capacidad que tienen de impulsarnos a crecer. En ocasiones, el vínculo más valioso no es el que más nos refleja, sino aquel que nos obliga a cuestionar y ampliar nuestra forma de ver el mundo. Desde esa perspectiva, el mejor compañero no siempre es quien más se nos parece, sino quien nos acompaña en el proceso de convertirnos en una versión más consciente y equilibrada de nosotros mismos.

De la enseñanza de Sócrates sobre el matrimonio también se puede extraer otra lección especialmente valiosa: la importancia de no rendirse ante la primera dificultad. En muchos casos, la prisa por encajar en un ideal de pareja perfecto nos hace interpretar el conflicto como un signo de fracaso, cuando en realidad puede ser parte natural del proceso de convivencia.

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