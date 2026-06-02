Los ‘cachorros’ de la catalanista CUP se jactan de ocupar el centro de Valencia con una acampada

Arrán Valencia, una organización juvenil que aboga por la independencia de los denominados países catalanes y es, por tanto, de corte catalanista e independentista, se arroga en su perfil de Instagram la ocupación de una de las plazas más importantes de la ciudad de Valencia. «En Valencia ocupamos la plaza de la Virgen con una acampada», enfatiza la organización juvenil considerada también los cachorros de la CUP, en su perfil de la red social Instagram. En un vídeo que acompaña la publicación, Arran explica que su intención también es dar apoyo a los acampados. Arran es la misma organización que vandalizó la sede del PP de la Comunidad Valenciana el 25 de octubre de 2025. Y que unos días antes, el 9 de octubre, coincidiendo con el día de la Comunidad Valenciana, vandalizó la sede de la entidad referencial del valenciano tradicional, Lo Rat Penat, con pintadas en las que se podía leer, entre otros mensajes, escritos en catalán, «no nos haremos españoles».

La publicación de la catalanista Arran, jactándose de tomar la Plaza de la Virgen, en Valencia, coincide con el intento del sindicato también catalanista STEPV de derogar la ley de libertad educativa valenciana y volver a la imposición del valenciano como lengua vehicular. La ley de libertad educativa es la que acabó de un plumazo con el procés a la valenciana de PSOE y Compromís y con la dictadura del catalán en suelo valenciano.

Frente a todo ello, la respuesta de los valencianos no se ha hecho esperar en esas mismas redes sociales y en el perfil de Arran Valencia: «¿Países catalanes? ¿Qué es eso? ¿Y seguís defendiendo que no es una huelga política?».

Se da la circunstancia de que el responsable del sindicato catalanista STEPV, Marc Candela, ha reconocido este mismo martes en unas manifestaciones ante los medios de comunicación que lo que estaba intentando su sindicato era, además de reabrir «el tema salarial», «reabrir el valenciano».

OKDIARIO ya adelantó el pasado 12 de mayo que el independentismo catalán quiere conseguir, a través de la huelga de educación valenciana iniciada el pasado 11 de mayo, reintroducirse en las escuelas de esta última comunidad autónoma. Un espacio del que han sacado al catalán los gobiernos de Carlos Marzón y Juanfran Pérez Llorca. Ambos han puesto fin a ocho años de dictadura lingüística del catalán en suelo valenciano con los gobiernos del socialista Ximo Puig y Compromís.

Sin embargo, ahora, el sindicato mayoritario en la convocatoria de huelga de la educación valenciana, el STEPV, de corte nacionalista y catalanista, acordó 10 días antes del arranque de las movilizaciones, que comenzaron el pasado 11 de mayo, la «defensa de la escuela en catalán» con el sindicato catalán USTEC-STEs y con el balear STEI, como consta en la propia web de USTEC-STEs.

De hecho, al menos dos de las reivindicaciones de los docentes valencianos en su huelga están directamente relacionadas con la lengua y con ese intento por recuperar el catalán por parte de la extrema izquierda y el catalanismo, en la línea de lo acordado por STEPV con las formaciones antes mencionadas. Una, la de un modelo lingüístico «que garantice la competencia plurilingüe y cohesión social, con el valenciano como lengua de cohesión y de calidad educativa». Y otra, la retirada inmediata de las restricciones a los autores catalanes y baleares en el currículo de Bachillerato.