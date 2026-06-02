Arrasa en la Promoción de Verano de AliExpress con esta selección de ofertones: los mejores descuentos

AliExpress celebra su aniversario y lo hace como mejor sabe: tirando los precios por los suelos. La plataforma ha dado comienzo a su Promoción de Verano con descuentos de hasta el 80% en productos de todas las categorías, desde tecnología y hogar hasta moda, bebé y deporte.

Es uno de los mejores momentos del año para para renovar lo que necesitas sin que tu cartera sufra. Y lo mejor es que no se queda solo en esta rebaja activa del 1 de junio al 10 de junio. ¿Por qué? Porque, durante el mismo periodo de tiempo, podrás usar cupones de descuento de AliExpress con los que ahorrar mucho más. Eso sí, no son acumulables con otras promociones ni válidos para productos virtuales. Aquí tienes todos los códigos de descuento disponibles:

ESSS03 o SSES03 – 3 € de descuento en compras mínimas de 15 €.

o – de descuento en compras mínimas de ESSS06 o SSES06 – 6 € de descuento en compras mínimas de 39 €.

o – de descuento en compras mínimas de ESSS10 o SSES10 – 10 € de descuento en compras mínimas de 69 €.

o – de descuento en compras mínimas de ESSS20 o SSES20 – 20 € de descuento en compras mínimas de 139 €.

o – de descuento en compras mínimas de ESSS30 o SSES30 – 30 € de descuento en compras mínimas de 209 €.

o – de descuento en compras mínimas de ESSS45 o SSES45 – 45 € de descuento en compras mínimas de 319 €.

o – de descuento en compras mínimas de ESSS65 o SSES65 – 65 € de descuento en compras mínimas de 459 €.

o – de descuento en compras mínimas de ESSS110 – 110 € de descuento en compras mínimas de 650 €.

¿Quieres sacarle todavía más partido a la promoción? Entonces quédate, porque nos hemos zambullido en el catálogo de esta tienda online para traerte las mejores ofertas de la Promo Aniversario de AliExpress con los descuentos más interesantes que puedes disfrutar ahora mismo.

Aspirador para tapicerías Gavatech

Si tu sofá pudiera hablar, probablemente te pediría uno de estos. El aspirador Gavatech es un limpiatapicerías 5 en 1 con 450 W de potencia que pulveriza, friega y aspira en un solo paso. Cuenta con depósitos separados para agua limpia y sucia y su manguera flexible de 1,7 metros llega a cualquier rincón sin mover el equipo de sitio. Compacto, ligero y con accesorios para sofás, alfombras y coches: un todoterreno de la limpieza.

Triple acción en un paso: pulveriza, friega y aspira simultáneamente con sus 450 W de potencia.

pulveriza, friega y aspira simultáneamente con sus 450 W de potencia. Depósitos independientes de agua limpia y sucia para una higiene total en cada limpieza.

de agua limpia y sucia para una higiene total en cada limpieza. Manguera flexible de 1,7 m con accesorios múltiples para sofás, alfombras, coches y zonas de difícil acceso.

Pañales Dodot Sensitive Talla 1

Los primeros meses de un bebé no admiten tonterías. Este pack ahorro de 116 unidades (dos paquetes de 58 pañales) de Dodot Sensitive Talla 1 (2-5 kg) ofrece suavidad como la del algodón, absorción inmediata y protección anti-irritaciones para pieles más delicada. Estos pañales cuentan con la barrera Stop Fugas, que evita escapes incluso por la espalda, y un indicador de humedad para saber cuándo toca el cambio sin tener que jugar a las adivinanzas. Tener de sobra en casa nunca fue ni tan fácil ni tan barato.

Pack ahorro de 116 unidades (2 × 58 pañales) ideal para no quedarte sin reservas en casa.

(2 × 58 pañales) ideal para no quedarte sin reservas en casa. Barrera Stop Fugas con protección extra incluso por la espalda, de día y de noche.

con protección extra incluso por la espalda, de día y de noche. Indicador de humedad integrado para saber al instante cuándo toca el cambio.

Auriculares inalámbricos Acer OHR205

Unos auriculares inalámbricos con 70 horas de autonomía por poco más de 14 €. ¿Suena demasiado bien? Pues es real. Los Acer OHR205 vienen equipados con drivers de 40 mm, Bluetooth 6.0 con emparejamiento multipunto entre dispositivos, diseño plegable y almohadillas de espuma viscoelástica. Además, incluyen cable AUX de 3,5 mm por si necesitas una conexión con cable en algún momento. No puedes pedir más por este precio.

Hasta 70 horas de autonomía con carga rápida USB-C: hasta cinco días de uso sin el cargador.

con carga rápida USB-C: hasta cinco días de uso sin el cargador. Bluetooth 6.0 con conexión multipunto para alternar entre móvil y portátil con un solo toque.

para alternar entre móvil y portátil con un solo toque. Diseño plegable y ligero con almohadillas de espuma viscoelástica para llevarlos a cualquier parte.

Ventilador de techo con luz LED

¿Pasas calor en verano y frío en invierno? Seguro que sí, y por eso necesitas este ventilador de techo con luz LED. Te permite elegir entre tres temperaturas de color, ajustar la intensidad lumínica y controlar velocidad y temporizador con el mando a distancia que trae para que no tengas que moverte del sofá o de la cama. Además, su función de invierno redistribuye el aire caliente que se acumula en el techo para mejorar la sensación térmica de la estancia, y sus aspas desplegables se ocultan cuando no lo usas.

Tres temperaturas de luz regulables (3000K, 4000K y 6500K) con atenuación de intensidad.

(3000K, 4000K y 6500K) con atenuación de intensidad. Mando a distancia incluido con temporizador programable de 1 hora, 2 horas y 4 horas.

con temporizador programable de 1 hora, 2 horas y 4 horas. Modo invierno para redistribuir el calor acumulado y mejorar la eficiencia térmica.

Mochila ligera de viaje

Pensada para el día a día o para escapadas rápidas, esta mochila de nailon con forro de poliéster es unisex, con cierre de cremallera y una capacidad que ronda los 20 litros. Da lo justo para llevar lo esencial sin cargarte más de la cuenta. Además, su estilo informal encaja con todo, y el asa suave junto con los tirantes acolchados hacen que llevarla durante horas no te dé problemas. Compacta, resistente y con un precio que invita a no pensárselo demasiado.

Fabricada en nailon resistente con forro de poliéster y cierre de cremallera.

con forro de poliéster y cierre de cremallera. Capacidad inferior a 20 litros: compacta y ligera sin renunciar al espacio útil.

compacta y ligera sin renunciar al espacio útil. Diseño unisex e informal que se adapta a ciudad, viaje y excursiones por igual.

Aspiradora sin cable Erabros EV3

Si buscas potencia y olvidarte de los cables, la Erabros EV3 es la aspiradora que necesitas. Su motor sin escobillas de 500 W alcanza hasta 60 kPa con tres modos ajustables. Tiene un cepillo antienredos en forma de V que es un salvavidas si tienes mascotas, y su batería alcanza los 60 minutos de autonomía. Tambiém cuenta con un cabezal con luz LED integrada para detectar polvo oculto, un depósito de 1 litro que se vacía con un solo clic y soporte de pared para carga y almacenamiento. Tiene todo lo que buscas, y sin cables.

Succión de 60 kPa con motor sin escobillas de 500 W y tres modos de limpieza.

con motor sin escobillas de 500 W y tres modos de limpieza. Hasta 60 minutos de autonomía con batería de 2200 mAh × 6 celdas y carga en soporte de pared.

con batería de 2200 mAh × 6 celdas y carga en soporte de pared. Filtración HEPA del 99,9 % y luz LED verde para localizar polvo en zonas oscuras.

Tabla de paddle surf inflable FunWater

Si te gusta aprovechar el verano para remar, la tabla de paddle surf inflable FunWater te va a interesar. Soporta más de 165 kg de carga y está disponible en varios tamaños (desde 320 hasta 385 cm de largo). Con una presión de inflado de 12 a 15 PSI y un peso aproximado de 7,6 kg, es muy fácil de transportar y almacenar. Además, viene con todos los accesorios necesarios para estrenarla en cuanto la recibas. Va genial tanto para iniciarse en el paddle surf como para quienes ya saben surcar las olas con la tabla.

Fabricada en PVC resistente con capacidad de carga superior a 165 kg y presión de 12-15 PSI.

con capacidad de carga superior a 165 kg y presión de 12-15 PSI. Disponible en varios tamaños (320, 335, 350 y 385 cm) para adaptarse a cada usuario.

(320, 335, 350 y 385 cm) para adaptarse a cada usuario. Kit completo con accesorios incluidos para empezar a remar desde el primer día.

Recuerda que la promo de verano de AliExpress solo estará disponible hasta el 10 de junio a las 23:59. Los cupones de descuento son limitados y pueden agotarse antes de que termine la campaña, así que, si alguna de estas ofertas te ha llamado la atención, no dudes en aprovecharla.

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