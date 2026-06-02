La UCO tomó declaración a los empresarios estafados por la cloaca tras encontrar las maniobras de Leire en su móvil

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil citó a los empresarios estafados por la cloaca que dirigía Santos Cerdán tras encontrar las maniobras de Leire Díez en su móvil intervenido cuando fue detenida.

La investigación sobre las cloacas del PSOE en la Audiencia Nacional sigue su curso con el secreto parcialmente alzado. El juez Santiago Pedraz lanzó el pasado jueves 28 de mayo una operación policial para acudir a la sede del PSOE y requerir a personas vinculadas a la cloaca documentación sobre la investigación.

Los agentes buscaban las facturas falsas e información sobre la operación de Leire Díez para desacreditar a las instituciones del Estado. De este modo, se personaron en la unidad de un ex capitán de la UCO imputado en el caso que se había reunido con Leire Díez para requerirle su teléfono móvil e interrogarle.

La Guardia Civil tiene en su poder una grabación de tres horas sobre el encuentro del capitán con Leire Díez y su abogado Jacobo Teijelo en el que se habló sobre la UCO. Teijelo también está imputado en el caso y a él le pidieron las hojas de encargo, las minutas y las facturas sobre su trabajo para el PSOE. Les entregó todo.

A última hora de la tarde del jueves y durante la mañana del viernes, los agentes del Instituto Armado citaron a varios empresarios a los que Leire Díez había intentado chantajear. Leire les pedía información a cambio de beneficios judiciales como pactos con la Fiscalía y se presentaba a ellos como una emisaria del PSOE con poder en las más altas instituciones del Estado.

Los agentes querían indagar sobre estas reuniones y citaron en su sede de Tres Cantos (Madrid) a varios empresarios para tomarles declaración. Entre los empresarios figuran Joaquín Parra, Carmen Pano, Antonio Rodríguez Estepa o el socio de Aldama, Claudio Rivas.

Tal y como reveló este periódico, la abogada de las cloacas Leticia de la Hoz intentó obtener información de Rivas a cambio del archivo de su causa en una reunión que ya tiene la UCO bajo el radar. Leticia de la Hoz se reunía en muchas ocasiones con el abogado Jacobo Teijelo al que pagaba el PSOE y que estaba en contacto permanente con Leire Díez.

Algunos de los empresarios citados en la UCO no pudieron facilitar información abundante al estar imputados en casos judiciales relacionados con el presunto fraude fiscal en el sector estratégico de los hidrocarburos. Otros, por el contrario, declararon durante horas. En ese momento la causa estaba secreta.

La UCO tiene la información

Fuentes de la investigación explican a OKDIARIO que la UCO tiene ingente información sobre el trabajo que realizó Leire Díez para el PSOE y por el que cobraba 4.000 euros mensuales. La que fuera militante socialista grabó algunas de sus reuniones y dejó todo documentado en sus dispositivos para posteriormente entregarle al PSOE la información que recababa.

Ahora, esta información está en manos de la UCO, que detuvo a Leire Díez en el marco de las pesquisas judiciales que instruye el juez Santiago Pedraz. Los investigadores han detectado que el PSOE pagaba a la cloaca a raíz de la carta a la ciudadanía que el presidente Pedro Sánchez difundió tras saber que estaban investigando a su mujer, Begoña Gómez.

Los fontaneros del PSOE revelaron en sus reuniones que Sánchez les dijo que «había limpiar» y que era «el one». Leire Díez se puso manos a la obra y empezó a reunirse con personas que habían tenido problemas judiciales para obtener información para el partido. Desde Moncloa querían alimentar la idea de que las causas judiciales y las noticias que afectaban al Gobierno eran «bulos» creados por la «máquina del fango». No era así.

Fuentes consultadas aseguran que los agentes tienen muchísimas conversaciones de Leire Díez con abogados de la órbita socialista hablando de los investigados y testigos. La cloaca trataba de amordazarles para que su testimonio en sede judicial no salpicase al PSOE.

Los miembros de la Guardia Civil remitirán a través de informes y oficios policiales al juez Pedraz toda la información que sea de interés para la investigación en las próximas semanas. También incluirán las actas de la declaración tomadas a los empresarios en la UCO.