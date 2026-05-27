La cloaca de Ferraz se jactaba de que Sánchez usaba su información: «Mira el jefe cómo cita lo de los audios»

El auto judicial del juez Santiago Pedraz revela que la propia Leire Díez se jactaba de que Pedro Sánchez conocía y supervisaba las operaciones criminales que ella coordinaba. Según consta en la resolución de la Audiencia Nacional, la fontanera socialista le dijo al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández que el presidente del Gobierno «está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo».

El pasaje refiere a las operaciones que ella coordinaba desde la estructura criminal montada por Santos Cerdán. No fue la única vez. Díez, en reuniones que mantuvo con el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, volvió a implicar a Sánchez cuando menciona que el grupo de personas a los que representa está «en la Calle Ferraz, comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque como bien sabes, gobierna el Partido de Ferraz».

Cuando Díez le dice a Vicente Fernández que «el Presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo», está estableciendo una conexión directa entre las declaraciones públicas de Sánchez y las operaciones criminales que ella coordinaba. Una interpretación que, según el auto, compartía Juan Manuel Serrano, quien le dice que «mira el jefe cómo cita lo de los audios».

El momento clave: una comparecencia de Sánchez

El 24 de abril de 2024, tras conocerse la imputación de su esposa Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios vinculados a su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, Pedro Sánchez anunció cinco días de reflexión que conmocionaron la política española.

El 29 de abril pronunció un discurso en el que llamaba a «una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio», declarando que «solo hay una manera de revertir esta situación» y que «llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política».

Según el auto del juez Pedraz, estas palabras regeneracionistas fueron interpretadas por Leire Díez como instrucciones directas para intensificar las operaciones criminales que ella coordinaba. La fontanera socialista entendió el discurso presidencial sobre la «limpieza» como la validación de los métodos de las cloacas del PSOE: sobornos a fiscales, chantajes a empresarios y operaciones de descrédito contra jueces que investigaban al Gobierno.