El auto del juez desmiente el bulo de Sánchez y el PSOE: «Autorizo la entrada y registro»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles que no ha habido un «registro» por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE, sino que se trataba «de un requerimiento». Sin embargo, el auto del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, autoriza de forma clara la práctica de «la entrada y registro» en la gerencia de Ferraz.

Así, el auto desmiente el bulo que ha querido difundir Sánchez, como principal representante del PSOE, en su comparecencia de este miércoles desde Roma. El presidente del Gobierno ha opinado sobre el registro de la sede de Ferraz y ha asegurado que se acababa de informar sobre el tema minutos antes de su intervención.

«Por eso me he retrasado, lo desconocía, he tenido que preguntar exactamente qué es lo que estaba sucediendo», ha afirmado Sánchez, quien ha querido a continuación introducir un «matiz» aludiendo a la Operación Kitchen e indicando que en España «teníamos precisamente a una organización política que utilizaba las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la justicia para obstruir investigaciones judiciales».

Sánchez ha dicho que «estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro» y ha matizado que no quiere «minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo en la Audiencia Nacional está teniendo en curso». El jefe del Ejecutivo ha querido «trasladar a la ciudadanía española en total colaboración con la Justicia», pero ha querido circunscribir el caso a la «ex militante Leire Díez». Además, ha asegurado que ya «se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz que todo este caso hace más de un año».

Ese «requerimiento» del que habla Pedro Sánchez ha sido un «registro», precisamente lo que negaba el presidente del Gobierno. El juez Santiago Pedraz, en el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, asegura, en dos ocasiones, que ha autorizado «la entrada y registro» en la sede nacional del PSOE, «a efectos de obtener información y documentos».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este miércoles en la sede del PSOE nacional, en la madrileña calle de Ferraz, en el marco de una investigación por la financiación de las cloacas socialistas lideradas por la fontanera Leire Díez, ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Intxaurrondo niega el registro

Silvia Intxaurrondo, periodista de TVE, ha aplicado la misma estrategia que más tarde ha reproducido Pedro Sánchez y ha negado en el programa que conduce, La Hora de La1, que los agentes de la Guardia Civil estuvieran autorizados para registrar la sede de Ferraz.

Silvia Intxaurrondo dice que es periodista, pero evidentemente es una agente de la Stasi. https://t.co/U1BVMVj9La pic.twitter.com/ci2V0Z6Jj7 — El Equidistante (@elequidistante) May 27, 2026

«Vamos a ofrecer toda la información, es un medio de comunicación digital el que ha adelantado registros en la sede del Partido Socialista en Ferraz», ha dicho Intxaurrondo, refiriéndose a El Confidencial. A continuación, la periodista de la TV pública ha indicado que «no son registros» y ha añadido que «se han personado los agentes de la UCO, porque son requerimientos, es una petición de información».