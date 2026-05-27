‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 26 de mayo?

La pasada noche del 26 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular reality de supervivencia se encuentra casi en su recta final y las emociones entre los participantes son cada vez mayores. En la gala de anoche, mediante la emisión de Tierra de Nadie, se pudo ver todo lo acontecido en la isla tras la expulsión de Gerard Arias. Y es que, además de la noria infernal histórica de Alvar y Aratz, también han surgido ciertas discrepancias por los nuevos nominados. Numerosas tensiones que no dejaron indiferente a nadie.

La gala, presentada por Ion Aramendi, avanzó con normalidad. Los concursantes tuvieron que someterse a diversas pruebas para poder obtener sus recompensas, pero Ivonne Reyes sufrió un aparatoso percance y tuvo que ser trasladada con urgencia al hospital. «Han visto que se ha hecho daño en una pierna y el equipo médico ha decidido evacuarla para hacerle las respectivas pruebas», han informado desde el programa. Y es que será el jueves cuando se pueda conocer el estado de la superviviente y cuál es la recomendación médica. Por otro lado, la audiencia también pudo ver el emotivo reencuentro entre Borja y su madre. Todo ello sumado a una nueva ceremonia de salvación.

¿Quién fue el concursante salvado ayer, 26 de mayo, en ‘Supervivientes 2026’?

José Manuel Soto, Darío, Borja y Claudia eran los participantes nominados que se disputaban su permanencia en el formato. Una situación crítica que ninguno quería experimentar, pues todos quieren continuar hasta la gran final. Sin embargo, la edición debe seguir. De esta manera, los nominados se trasladaron hasta la plataforma.

En el caso de ser bañados por el líquido rojo, el nominado continuaría jugándose su permanencia en el reality. Pero, si uno de ellos era bañado por agua, significaría que era el primer salvado de la semana. Así pues, teniendo esto en cuenta, el primero en cubrirse de rojo fue Borja. Una decisión que el joven aceptó con mucha deportividad.

El que tardó poco en seguirle fue Darío, que también se cubrió de rojo. Por lo tanto, el nombre del salvado se encontraba entre José Manuel Soto y Claudia Chacón. Recordemos que la ex participante de La isla de las tentaciones se ha unido a la lista de nominados porque Alvar apostó por cambiar el puesto de Aratz por el de ella. Una situación que a la joven no le sentó muy bien y que tachó de traición.

Sin embargo, la audiencia de Supervivientes 2026 lo tuvo claro. Claudia Chacón ha sido, nuevamente, la salvada de la semana. Y es que, aunque sus compañeros de isla la quieren de vuelta a España desde hace mucho tiempo, el público está dejando claro que simpatiza bastante con ella. «Me siento muy feliz, hasta cuando me equivoco hay gente que sabe ver en mí lo que hay, no me lo esperaba para nada», dijo Claudia tras su salvación. Pues, no podía estar más emocionada.