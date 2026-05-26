Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 26 de mayo: el matrimonio de Ayla y Ciha, al límite
Su situación empeora
No es ningún secreto que En tierra lejana, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 25 de mayo, en la nueva entrega de En tierra lejana, los espectadores de Antena 3 han podido ser testigos de cómo Alya, tras descubrir que entre Cihan y Mine hay algo más que una relación profesional, se siente profundamente afectada. Cihan intenta explicarle que tuvo que alejarse de Mine después de casarse, pero Alya le reprocha la manera en la que está manejando la situación. Kaya continúa empeñado en no perder a Zerrin, hasta tal punto que le entrega un anillo de compromiso.
Y es que está convencido de que no pueden empezar una nueva vida juntos, lejos de todos los problemas que rodean a sus familias. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite los lunes y los martes en Antena 3 han observado cómo Sadakat vuelve a presionar a Alya para que abandone a Cihan. Es más, le ofrece una casa y la posibilidad de vivir libre, aunque con la condición de que Deniz tendría que quedarse en la mansión. Alya y Mine, por su parte, hablan sobre toda la situación, en la que Alya insiste que su matrimonio con Cihan jamás ha sido real. En un momento dado, termina descubriendo que fue Mine quien puso el USB en su bolso. Zerrin y Kaya tratan de llegar al ayuntamiento para casarse, aunque, en el camino, se cruzan con Sahin, Demir, Sedat y Sadakat. Aunque tratan de escapar, todo acaba poniéndose muy tenso cuando Kaya y Sedat se apuntan con una pistola mutuamente.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 26 de mayo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Sahin atraviesa uno de sus peores momentos en prisión, sobre todo ahora que comparte celda con Ecmel. Y es que no deja de reprocharle todo lo sucedido y le hace saber que está profundamente decepcionado por la manera en la que ha manejado la situación.
Lejos de que todo quede ahí, Cihan hace todo lo que está en su mano para que Kaya entre en razón, hasta tal punto que le pide que deje marchar a Zerrin. A pesar de los esfuerzos, el joven se niega en rotundo a dar ese paso, puesto que siente que no hay marcha atrás. Kadir, por su parte, no puede evitar sentirse profundamente responsable por haber ayudado a esconder a Kaya y Zerrin. Es más, está más que dispuesto a asumir las consecuencias.
En paralelo, la relación entre Cihan y Alya continúa deteriorándose y las discusiones entre ambos son cada vez más frecuentes. Sadakat, por su parte, aprovecha esa distancia entre ambos para insistir, una vez más a Alya, que abandone la mansión a la mayor brevedad posible. Sedat continúa presionando a Zerrin y le envía una bala como amenaza, dejándole claro que Sahin va a ser el siguiente. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.
