Federico X cumple 58 años con medio balcón vacío y Dinamarca pendiente de la salud de Margarita II

El 58 cumpleaños del rey Federico X de Dinamarca ha estado marcado por la emoción, la tradición y, al mismo tiempo, por una evidente preocupación dentro de la familia real danesa. Como cada año, el monarca salió al emblemático balcón del Palacio de Amalienborg, en Copenhague, para saludar a los ciudadanos que se congregaron en la plaza con banderas y vítores de «¡Larga vida al rey!». Sin embargo, la imagen de esta celebración ha sido muy diferente a la de otras ocasiones y ha dejado al descubierto un ambiente más contenido y prudente en la Casa Real.

Federico X apareció acompañado únicamente por la reina Mary y por sus hijos menores, los mellizos Vincent y Josephine. La ausencia del príncipe Christian, heredero al trono, y de la princesa Isabella llamó especialmente la atención, ya que en años anteriores toda la familia había posado unida durante este tradicional saludo desde el balcón. Aunque los dos jóvenes habían participado el día anterior en la Royal Run, un evento deportivo impulsado por el propio Federico, finalmente no estuvieron presentes en el acto oficial del cumpleaños.

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La ausencia más significativa, sin embargo, fue la de la reina Margarita II. La antigua soberana atraviesa un delicado momento de salud después de haber sido ingresada de urgencia en el hospital Rigshospitalet. Según informó la Casa Real danesa, los médicos detectaron un gran coágulo de sangre en la zona de la cadera, consecuencia de una caída previa. Este nuevo ingreso se produjo apenas unos días después de haber recibido el alta médica tras una intervención cardíaca derivada de una angina de pecho sufrida a mediados de mayo.

La situación ha generado una gran preocupación tanto dentro como fuera de Dinamarca. Margarita II, de 86 años, sigue siendo una de las figuras más queridas y respetadas del país, incluso después de su abdicación en favor de su hijo en 2024. Su delicado estado ha ensombrecido inevitablemente una jornada que debía estar dedicada exclusivamente a la celebración del rey Federico. A pesar de ello, el monarca intentó mantener la normalidad durante los actos programados. Desde el balcón de Amalienborg se mostró cercano, sonriente y agradecido por las muestras de cariño recibidas por parte de los ciudadanos. A su lado, la reina Mary volvió a convertirse en uno de los grandes apoyos de la Corona danesa. Elegante y serena, la reina quiso transmitir tranquilidad respecto al estado de salud de Margarita II y aseguró públicamente que la operación había salido «bien y según lo previsto».

Los mellizos Vincent y Josephine también tuvieron un papel protagonista durante la celebración. Ambos acompañaron con naturalidad a sus padres y ayudaron a proyectar esa imagen de familia cercana y moderna que Federico y Mary han intentado consolidar desde el inicio de su reinado. Especialmente comentada fue la actitud espontánea de Josephine, que volvió a captar la atención de los medios y del público por su simpatía y naturalidad.

Coincidiendo con el cumpleaños, la Casa Real publicó además tres nuevos retratos oficiales de Federico X tomados en el Palacio de Christiansborg. En las fotografías, el rey aparece vestido con uniforme militar de gala y condecoraciones oficiales, mostrando una imagen institucional sólida y elegante. Una de las instantáneas, realizada en blanco y negro, fue especialmente aplaudida por los seguidores de la monarquía danesa en redes sociales. La celebración también estuvo vinculada al espíritu deportivo que caracteriza al monarca. Apenas un día antes, Federico y toda su familia participaron en la Royal Run 2026, una multitudinaria carrera popular creada en 2018 cuando aún era príncipe heredero. El evento se ha convertido en una de las iniciativas más exitosas de la familia real, ya que acerca la institución a la ciudadanía y proyecta una imagen más accesible y moderna de la Corona.

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Estos dos primeros años de reinado de Federico X han servido para consolidar una monarquía menos rígida y más cercana a la sociedad danesa. Junto a Mary, ha apostado por una comunicación más natural y por una mayor presencia de sus hijos en actos públicos. No obstante, también ha tenido que enfrentarse a algunas críticas relacionadas con determinados gastos de la Casa Real o sus frecuentes periodos de descanso.