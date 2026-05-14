Preocupación por Margarita de Dinamarca: ingresada tras sufrir un infarto

La reina Margarita II de Dinamarca vuelve a ser protagonista de la actualidad tras un nuevo problema de salud que ha encendido todas las alarmas en el país nórdico. A sus 86 años, la monarca emérita ha sido ingresada de urgencia en el hospital Rigshospitalet de Copenhague después de sufrir un infarto, según han informado diversos medios daneses. El susto ha generado preocupación tanto en su familia como en la Casa Real, que ha emitido un comunicado para tranquilizar a la población y ofrecer los primeros detalles sobre su estado.

Margarita II, que en 2023 sorprendió al mundo al abdicar en favor de su hijo Federico X tras más de cinco décadas en el trono, permanece bajo observación médica. «Pasará el fin de semana en observación y para realizarle exámenes adicionales. Su Majestad está cansada, pero de buen ánimo», ha señalado la Casa Real danesa en un breve comunicado oficial. Además, han añadido que «la familia anunciará novedades cuando las haya», dejando claro que la evolución de la reina será comunicada con prudencia y paso a paso.

Este nuevo ingreso hospitalario no es el primero en los últimos meses. En septiembre del año anterior, Margarita ya tuvo que ser trasladada al mismo centro médico tras una caída sufrida en el Palacio de Fredensborg, lo que le provocó lesiones en las vértebras cervicales y una fractura en la mano izquierda. A raíz de aquel accidente, la reina emérita se vio obligada a reducir temporalmente su agenda pública y a permanecer en reposo durante un periodo prolongado. Poco después, volvió a ser ingresada por un fuerte resfriado, lo que evidenció una mayor fragilidad en su estado de salud.

Pese a estos episodios, desde el entorno de la Casa Real siempre se ha insistido en que Margarita mantiene un ánimo positivo y una actitud activa. Incluso su nuera, Mary Donaldson, ha destacado en varias ocasiones la fortaleza con la que la exmonarca afronta las dificultades físicas propias de la edad. Sin embargo, el reciente infarto ha reavivado la preocupación en torno a su bienestar, especialmente teniendo en cuenta su historial médico reciente.

Uno de los factores que los medios daneses han vuelto a poner sobre la mesa es el prolongado hábito de la reina como fumadora. Margarita II fue conocida durante décadas por su imagen habitual con un cigarrillo en la mano, un hábito que mantuvo desde su adolescencia y que solo abandonó en 2023, tras casi setenta años fumando. Esta circunstancia ha sido ampliamente comentada en la prensa del país, que recuerda cómo incluso la propia monarca habló con naturalidad sobre su relación con el tabaco en entrevistas pasadas, llegando a afirmar que disfrutaba de fumar y que no tenía intención de dejarlo… hasta que su salud la obligó a replanteárselo.

A pesar de su edad y de estos recientes problemas médicos, Margarita sigue siendo una figura de gran relevancia en Dinamarca. Tras su abdicación, ha mantenido cierta actividad institucional y cultural, participando en actos oficiales y realizando viajes puntuales, como su visita a Roma el año pasado, su primer desplazamiento internacional importante en cuatro años. Su papel, aunque ya no sea el de jefa de Estado, continúa siendo muy respetado dentro y fuera del país.