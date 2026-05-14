Pepe Rodríguez ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad mediática tras recordar una de las anécdotas más sorprendentes de su carrera: el día en que rechazó una mesa al Rey Juan Carlos I en su restaurante El Bohío. Una historia que, más allá de la curiosidad del personaje implicado, refleja una filosofía muy clara del chef toledano: en su casa no hay privilegios para nadie, ni siquiera para un monarca.

El episodio, que el propio cocinero ha contado en el programa 100% Únicos, se remonta a un 11 de marzo, en plena ebullición de las fiestas de Illescas. El Bohío, el histórico restaurante fundado en 1934 por la familia de Pepe Rodríguez y galardonado con una estrella Michelin, se encontraba completamente lleno debido a la enorme afluencia de comensales llegados de toda España. En ese contexto de máxima ocupación, llegó la llamada que cambiaría la anécdota en una de las más comentadas de la gastronomía española: el rey emérito quería reservar una mesa.

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Según relató el propio chef, la situación comenzó de la forma más inesperada posible. Un camarero, visiblemente nervioso, le avisó de que al otro lado del teléfono estaba nada menos que el Rey Juan Carlos I. Sin embargo, en un primer momento, Pepe no lo creyó. Pensó que se trataba de una broma del humorista Carlos Latre, conocido por sus imitaciones del monarca. «Cogí el teléfono y pensé que era una broma», confesó entre risas.

Pero la sorpresa fue mayúscula cuando comprobó que la llamada era real. A pesar del impacto inicial, el chef mantuvo su postura. El restaurante estaba completo y no había posibilidad de hacer huecos, ni siquiera para una figura de tal relevancia. Lejos de buscar excepciones, Rodríguez optó por aplicar su norma más férrea: la igualdad absoluta entre clientes. «No hacemos distinciones. Si hay mesa, hay mesa, y si no, no la hay para nadie», explicó. Durante la conversación, el chef incluso intentó suavizar la situación invitando al rey a comer en su casa particular, una propuesta que, según él mismo relató, no fue aceptada por el monarca, quien mencionó que acudiría acompañado del embajador de Estados Unidos. Aun así, la decisión ya estaba tomada: no había disponibilidad en El Bohío.

La filosofía de Pepe Rodríguez, lejos de ser una simple anécdota, forma parte de la identidad del restaurante. El Bohío, con casi un siglo de historia, ha sabido consolidarse como uno de los grandes referentes de la cocina tradicional manchega reinterpretada con técnicas modernas. Desde sus callos hasta la pringá del cocido o la sopa de ajo, el establecimiento mantiene una tradición culinaria honesta basada en el producto y la cercanía. Sin embargo, la decisión de rechazar al Rey emérito no pasó desapercibida. Poco después, el chef recibió una llamada de la Real Academia de Gastronomía en la que le reprochaban no haber hecho una excepción. Él mismo reconoció que en ese momento empezó a dudar de su decisión, aunque finalmente la mantuvo firme. «Me iban echando la bronca y yo me iba encogiendo», recordó entre humor y sinceridad.